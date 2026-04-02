DE USHUAIA A LA QUIACA

Axel Kicillof, en campaña desde el fin del mundo

A 44 años de Malvinas, el gobernador visitó Tierra del Fuego. Kilómetro cero de una agenda para recorrer el país, construir su candidatura y polarizar con Milei.

Letra P | María Martha San Martín
Por María Martha San Martín
Axel Kicillof, en campaña desde el fin del mundo

Axel Kicillof, en campaña desde el fin del mundo

Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Axel Kicillof en Tierra del Fuego

Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Axel Kicillof en Tierra del Fuego

Con su presencia en la vigilia de Río Grande y en el acto de Ushuaia este jueves por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, Axel Kicillof condensó tres gestos políticos que se leen a la luz de su proyecto presidencial: reafirmar la soberanía, cuestionar el rumbo del gobierno nacional y poner en marcha su agenda federal.

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Invitado por Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego que integra el núcleo duro de apoyo a su candidatura presidencial, Kicillof arribó anoche a Ushuaia desde donde partió por tierra hacia Río Grande, cuyo aeropuerto se encuentra cerrado mientras se completan las obras de la nueva pista principal. En esa ciudad del extremo sur de la Argentina, participó junto al intendente Martín Pérez, Melella y el gobernador riojano Ricardo Quintela, entre otras autoridades, de la vigilia que cada año recuerda a los caídos en la guerra de 1982 y refuerza el compromiso con la causa Malvinas.

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Axel Kicillof contra Milei: "Un gobierno criminal"

El escenario de vigilia, con veteranos y familiares presentes, tuvo tanta carga emotiva como contenido político. Con ese registro, el veterano de guerra Bernardo Ferreyro pidió en su discurso "honrar a nuestros héroes que ofrecieron su vida por la dignidad del pueblo argentino", y también denunció el avance británico en el Atlántico Sur.

En ese contexto, Kicillof criticó con fuerza el rumbo del país. No solo acusó a Javier Milei de tomar decisiones que afectan a la soberanía nacional, sino que apuntó contra su política económica: "El 55 por ciento de la industria radicada acá, en Tierra del Fuego, está destruida por culpa de un gobierno irresponsable, criminal".

Kicillof vigilia veteranos
Axel Kicillof con veteranos, durante la vigilia para reafirmar la soberanía argentina sobre Malvinas.

Axel Kicillof con veteranos, durante la vigilia para reafirmar la soberanía argentina sobre Malvinas.

Un raid por Tierra del Fuego y una foto política

Tras su participación en la actividad de Río Grande, el gobernador recorrió los 211 kilómetros de regreso a Ushuaia para formar parte del acto central por el 44° aniversario de Malvinas, que se desarrollaba con el objetivo de reafirmar la soberanía argentina sobre las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

En Tierra del Fuego hubo foto y alivio peronista: Kicillof, Melella y Quintela, tres de los gobernadores que conforman el six-pack anti-Milei, lograron esquivar una imagen que los incomodaba, al confirmarse la ausencia de Victoria Villarruel. No solo por su condición institucional de vicepresidenta de Milei -aunque excomulgada del paraíso libertario-, sino porque su nombre es visto con aprobación por algún sector del peronismo entusiasmado con sumarla a un armado electoral más amplio.

De las actividades en la provincia también participaron el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella (presidente de la UCR), y el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez. Entre los parlamentarios nacionales se destacaron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el senador Marcelo Lewandowski, las diputadas Victoria Tolosa Paz, Natalia Zaracho, Verónica Razzini, Virginia Gallardo y Lorena Villaverde, y los diputados Nicolás Mayoraz, Andrés Leone, Carlos Brizuela, Santiago Pauli y Miguel Rodríguez.

Desde Ushuaia a la Quiaca, la ruta federal de la carrera presidencial

El desembarco en Tierra del Fuego es la primera parada de Kicillof fuera de los confines de la provincia de Buenos Aires, tras la presentación en La Plata del Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedaf), que servirá para construir la plataforma electoral de su proyecto presidencial 2027. El gobernador irá midiendo los tiempos políticos de sus desembarcos en el interior del país: "Por el momento no hay nada más", dijo a Letra P una fuente de su núcleo de confianza.

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Así, las apariciones presenciales serán parte de una estrategia cuidada de construcción de su candidatura presidencial, con un pilar territorial que ya comenzaron a levantar en las provincias algunas figuras clave de la mesa política kicillofista, que integran ministros de su gabinete, algunos intendentes y legisladores nacionales.

Hace diez días, Kicillof participó a distancia de un encuentro del PJ en Villa Carlos Paz, en un primer paso para avanzar con su armado nacional en Córdoba, una provincia compleja para el peronismo. Lo hizo de manera virtual y su delegado presencial fue Javier Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense. La otra cita del desembarco kicillofista previo a Tierra del Fuego, fue en la ciudad de Buenos Aires, de la mano del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. El creador de la agrupación Kilómetro Cero es quien empuja el armado del MDF en el territorio también reacio al peronismo, que desde 2007 gobierna el PRO.

Como lo anticipó la coordinadora del Cedaf, la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, la idea es recorrer el país, “porque no es lo mismo hacer venir a la gente a Buenos Aires que ir a las provincias y ver las problemáticas locales”. Una estretagia que también incluye encuentros virtuales, como el de Córdoba. Sin prisa, pero sin pausa.

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