El peronismo de La Pampa huele sangre libertaria y aceita su unidad hasta que duela

El peronismo de La Pampa volantaeó en medio de una semana marcada por el optimismo que se generó luego del triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. A los resultados bonaerenses se sumaron la sanción de la Ley de Medanito , y una serie de gestos concretos que presagian un nuevo capítulo de la unidad hasta que duela.

El PJ provincial olió sangre libertaria y la caza de votos empezó a tender puentes entre sus espacios internos. La idea es que todos los sectores lleguen subidos al mismo barco para afrontar la campaña para las elecciones legislativas de octubre.

Tras los ruidos de la semana anterior, este miércoles el gobernador Sergio Ziliotto refrescó que “toda la dirigencia del peronismo está invitada a sumarse a la campaña". "Espero que lo hagan pero después no depende de mí, cada cual toma sus decisiones y yo no voy a juzgar a nadie”, dijo. Lo escucharon.

De pronto, los planetas del PJ parecen alinearse. El intendente de la capital Santa Rosa, Luciano di Nápoli , se puso a disposición de las actividades diseñadas por el partido e hizo foto inmediata, este viernes, en un encuentro con el gobernador Ziliotto.

El motivo de encuentro fue la licitación de un centro de salud en el popular barrio Santa María de La Pampa, en el Este de la ciudad. Pero horas antes de ese encuentro para la galería, Ziliotto y di Nápoli habían cruzado mensajes con buena onda para ponerse de acuerdo.

La jefa de campaña, Elsa Labegorra, abrió las puertas a parte del equipo del intendente y empezó el tejido de un vínculo que mete bajo la alfombra las ácidas rispideces que enfrentaron al gobernador y al jefe comunal cuando se disputaron la presidencia partidaria.

Aquella vez, después de quedar fuera de carrera, Di Nápoli dio un portazo a los cargos partidarios y tomó distancia discursiva de la campaña rumbo a octubre. Esta semana la inició festejando el triunfo bonaerense y felicitando a Axel Kicillof, después fue padre de Antonia, luego salió con los tapones de punta contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y redondeó el sprint con un acercamiento con el gobierno provincial.

Referencias de Carlos Verna se suben a la campaña

El ultravernismo aportó presencia de peso en un potente acto de campaña que reunió a mujeres militantes de todos los rincones de la provincia. Allí dieron el presente la vicegobernadora Alicia Mayoral y Fernanda Alonso, la intendenta de General Pico, segunda ciudad de la provincia.

Alonso se sentó al lado de la candidata Varinia “Lichi” Marín, en un encuentro donde obviamente estuvieron las principales referencias femeninas del peronismo. La diputada provincial María Luz Alonso, la intendenta de Luán Toro y tercera candidata Mónica Valor, la vicepresidenta del Consejo Local de Unidades Básicas de Santa Rosa Cintia Zalabardo, las diputadas Patricia George y Marcela Páez, y la viceintendenta de la capital Romina Montes de Oca.

mujeres del pj Una de las fotos de la unidad del PJ de La Pampa esta semana: la candidata "Lichi" Marín rodeada por ultravernistas como Fernanda Alonso, Alicia Mayoral y Silvia Larreta.

En la unidad básica de Pico hubo otra movida organizativa y de agite, en la que pusieron el cuerpo punteros referentes del exgobernador Carlos Verna, que fiel a su estilo se mantiene alejado, sin abrir la boca y sostiene la orden de silenzio stampa para los integrantes de su entorno.

En el masivo encuentro de mujeres que se hizo en el Recreo Mercantil también estuvieron las diputadas que le responden a pie juntillas en la Legislatura, Silvia Larreta, Carolina Giussi y Noelia Sosa. Y se vio a mujeres alineadas con otros hombres fuertes del ultravernismo, los diputados Daniel Lovera y Hernán Pérez Araujo.

En una anterior reunión de intendencias también hizo su visible aporte otra pesada del ultravernismo, la intendenta de Winifreda Adriana García.

El ultravernismo tiene una larga historia de enemistades íntimas con el ziliottismo, que forma parte de la misma línea interna porque nunca sacó los pies del plato, pero han protagonizado serias desavenencias, choques de intereses y mutuos desplantes.

El peronismo recalcula

Tanto las huestes de “Copete” di Nápoli como los soldados que responden a Verna habían mirado de lejos los primeros escarceos de campaña. Alonso, Di Nápoli y su socio político Manuel Feito (de la localidad de Lonquimay) habían estado ausentes en una cumbre de intendencias.

Alonso se sumó a alguna actividad oficial, pero de modo institucional y no partidario, e incluso esquivó fotos conjuntas con el candidato a diputado nacional Abelardo Ferrán durante el fin de semana en que la exposición rural de Pico se convirtió en escenario de campaña de todas las fuerzas políticas.

A principios de año, con los antecedentes frescos de la última elección y la onda que derramaba de la realidad nacional, el PJ afrontaba la campaña con preocupación y pesimismo. Ese estado de ánimo cambió y tanto la militancia como la dirigencia creen seriamente en la posibilidad de conseguir dos bancas, para que Marín siga en el Congreso.

Para que ello ocurra, el frente Defendemos La Pampa tiene que ganar las elecciones y duplicar los votos de la tercera fuerza.

El PJ también festeja los goles en contra

La puja pampeana asoma pareja entre el peronismo, La Libertad Avanza y el frente Cambia La Pampa, que comanda la UCR. Además del de Marín, en el Congreso también terminan los mandatos de la radical Marcela Coli y de Martín Maquieyra, del PRO.

A contramano del par de semanas con buena onda que vivió el peronismo, los otros dos frentes afrontaron días de internas furiosas y noticias negativas. La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO está llena de ruidos y zancadillas entre los propios socios, con pases de facturas, reproches y enojos por los resultados electorales.

El episodio Medanito fracturó en modo casi escandaloso al bloque legislativo de la UCR, cuya campaña venía en ascenso a partir del alineamiento de las intendencias y de la aparición de Martín Berhongaray en la actividad proselitista.

También por esas novedades hay más sonrisas en el PJ que vive las desgracias del campamento enemigo como victorias en el propio.