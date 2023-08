El oficialismo ratificó un aliado y ahora presiona a Weretilneck para nombrar jueces

Snopek podría pedir que el paquete de pliegos se acorte y no incluya a los candidatos a ocupar juzgados en la Ciudad de Buenos Aires, para dar un mensaje federal.

Sería una coartada para acercar a Weretilneck, convertido en el obstáculo más grande del oficialismo, que tuvo su voto en estos tres años. Sigue en Río Negro, dónde ratificó que no viajará y sin él no hay como llegar a los 37 votos del cuorum. "No voy a estar presente, porque yo considero que 75 años es suficiente edad para que un funcionario judicial se jubile y no tiene sentido que continúe", sostuvo en una entrevista publicada este miércoles por El Cordillerano.

En el entorno del gobernador electo ratificaron a este medio que no viajará esta semana, ni la próxima, a la espera del resultado de las primarias. "Somos un partido provincial. El 14 de agosto veremos donde nos paramos", explicaron.

Pero Cristina no se rinde y le encomendó al senador rionegrino Martín Doñate, de La Cámpora, traer a su gobernador y garantizar la sesión. "Hizo un acuerdo provincial para que gane la provincia. Es su función lograr que venga", explicó una autoridad del bloque.

La otra opción para sesionar que manejan en el Frente de Todos es ablandar al correntino Carlos Espínola, el único exoficialista que se fue en febrero y no volvió a hablar con sus exjefes. Trabaja para la candidatura de Juan Schiaretti. La sesión aún no fue convocada y las negociaciones seguirán durante la jornada.