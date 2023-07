Se complica la sesión del Senado para nombrar a 75 jueces

Al menos hasta este jueves, en el Senado no está confirmada una sesión la semana que viene para tratar 75 pliegos judiciales porque el Frente de Todos aún no logra reunir los 37 votos necesarios para llegar al cuórum.

De todos modos, entre los referentes del oficialismo hay quienes esperan alguna novedad para el viernes, aunque hasta ahora el principal problema es que las cuentas no dan, porque dos de los tres senadores que frustraron la última sesión siguen sin confirmar su asistencia.

El caso de Weretilneck es el más difícil, porque es gobernador electo de Río Negro y si bien colaboró con el oficialismo estos cuatro años, prefiere no exponerse en la previa de una elección en la que su partido provincial competirá para tener diputados nacionales con una boleta corta, sin candidatos presidenciales.

En la fallida sesión del 12 de julio, Weretilneck era contabilizado como aliado natural pero nunca ingresó el recinto, según dijo aquella vez, porque sólo lo haría si le aseguraban el cuórum.

Nunca estuvo garantizado porque no bajaron al recinto Kueider y el jujeño Guillermo Snopek (quienes eran oficialistas hasta febrero) molestos por no haber conseguido que un día antes se firmen dictámenes de sus proyectos. Snopek pedía por la intervención del Poder judicial de su provincia, donde mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobernador Gerardo Morales.

Como explicó Letra P, la semana pasada se avanzaron en las negociaciones con esta dupla con el objetivo de sesionar la semana que viene. Para contener a Snopek, además, el presidente Alberto Fernández dispuso la intervención del PJ de Jujuy y le confirmaron que podrá competir para ser diputado nacional.

Los tiempos urgen porque el 9 de agosto cumple 75 años la camarista Ana María Figueroa y si no se aprueba su pliego para que continúe cinco años debe renunciar. En su Tribunal se instruye la causa Hotesur-Los Sauces, en la que se investiga por lavado de dinero a Cristina.

De los 75 pliegos a candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales hay 28 que tuvieron dictamen el año pasado, algunos con respaldo de Juntos por el Cambio. Una veintena son para cubrir juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, que el PRO rechaza porque considera que debe avanzarse en el traspaso de competencias.

Los otros 48 aspirantes a magistrados se sometieron a audiencias este año y lograron ser avalados con la mayoría oficialista que hay en la Comisión de Acuerdos, presidida por la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Además, si hay sesión ingresarán formalmente 17 pliegos enviados este año por el Gobierno, con candidatos que, según JxC, responden en su mayoría a figuras del oficialismo, como el gobernador Axel Kicillof y Eduardo De Pedro. Mientras no haya una sesión, no puede realizarse las audiencias.

Fallida negociación

Si bien a los senadores oficialistas se les pidió que estuvieran en sus despachos, las negociaciones para garantizar el cuórum quedaron a mitad de camino. Con Snopek casi cerrado, a Kueider no le llegó una contrapropuesta de su proyecto que le permita confirmar su asistencia.

"Por ahora, no acordamos nada", respondió el entrerriano, ante una consulta de Letra P sobre sus conversaciones con los referentes del oficialismo, que desde hace 10 días lo abordan para garantizar su retorno al bloque que integró hasta febrero.

En esa fecha se fue para armar Unidad Federal junto a Alejandra Vigo, esposa del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Lo acompañaron Snopek, la puntana María Eugenia Catalfamo y el correntino Carlos Espínola, el único que por ahora se sumó a la campaña presidencial del mandatario provincial.

Los otros respaldaron la candidatura de Sergio Massa por lo que se suponía que votarían con el Frente de Todos cuando se le pidiera. Pero Kueider puso como condición que avanzara su proyecto, que es además una reivindicación a los habitantes de su ciudad, Concordia, por la energía que genera a través de la represa de Salto Grande.

"El problema es que para subir las regalías que se pagan por las represas hidroeléctricas hay que retocar tratados internacionales porque son compartidas con otros países", fue la respuesta de José Mayans, el jefe del Frente de Todos, quien de todos modos antes de la última sesión le garantizó una reunión con la secretaria de Energía Flavia Royón. Ese encuentro nunca llegó.

La promesa fue durante un plenario de comisiones en el que Kueider creía que al menos tendría un dictamen de su proyecto, pero se quedó sin nada. Sin ese gesto se negó a sesionar, pese a los llamados de su gobernador Gustavo Bordet, presionado por Massa.

Lo cierto es que en estos días las negociaciones no avanzaron como si su voto fuera clave. "Si le dan esa ley, es capaz de votar la eutanasia. No entiendo como no la despachan al menos", sostuvo ante Letra P un dirigente del peronismo entrerriano que intentó ablandarlo.

Claro que de nada sirve avanzar en una reforma de su proyecto si Weretilneck no quiere ir a la sesión. Con las fugas de febrero, el Frente de Todos tiene 31 votos y llega a 34 con sus tres aliados: la riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana y el gobernador electo de Río Negro.

El retorno de Catalfamo, Snopek y Kueider le permitiría alcanzar los 37 votos necesarios para abrir el recinto. Volver a llamar a la sesión para no tener cuórum no es una opción, en la previa de una elección tan reñida como son las primarias del 13 de agosto. Por eso, hasta hora, Cristina no firmó el decreto de convocatoria. Nadie sabe si lo hará.