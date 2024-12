El Movimiento Evita pide mantener las PASO para evitar una ruptura total en el peronismo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1866931429332111591&partner=&hide_thread=false #BuenosAires Kicillof tiene que definir la estrategia para las elecciones 2025



A través de un comunicado, la organización expresó su “enorme desacuerdo con la política libertaria de derogar las PASO, herramienta que ha permitido democratizar la representación política”, al tiempo que señalaron que ven con “preocupación” que “sectores del peronismo acompañen al gobierno en esta decisión”.

Un dirigente bonaerense del Evita aseguró, a Letra P, que el comunicado responde a “una postura histórica” de la agrupación, aclaró que no fue dirigida “a nadie en especial” y dijo que no responde “a la interna del peronismo”. Sin embargo, hay desconfianza y dudas entre las tribus que están divididas por su alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner o con Axel Kicillof.

El riesgo de una ruptura en el peronismo

El comunicado del Evita también advierte: “Frente a esa situación queremos expresar que si no hay PASO, correremos el riesgo de que haya distintas listas expresando al peronismo, favoreciendo así al gobierno de Milei”.

En esa línea, una fuente consultada por este medio explicó que el riesgo se daría especialmente en la provincia de Buenos Aires en las categorías seccionales y municipales a partir de la pelea entre CFK y Kicillof.

“Si Cristina y Axel no se ponen de acuerdo para armar las listas y no hay un acuerdo equitativo, las PASO serían una salida a esa situación. Sin un acuerdo entre ellos en Buenos Aires, el peronismo podría ir partido en algunas secciones y en algunos municipios. Esperemos que no sea así y no se llegue a una ruptura, pero no es algo que se pueda descartar”, afirmó.

Desconfianza interna

Si bien el comunicado fue acordado hace más de 20 días entre los diferentes sectores de la organización, el momento de su difusión generó desconfianzas porque salió a la luz unas horas después de la reunión del Consejo del PJ bonaerense en Moreno, donde el Evita tiene a su única intendenta.

CFK, Mariel Fernandez y Axel Kicillof.jpeg

“Llama la atención que el comunicado salió después de lo del PJ, no parece casual”, sostuvo un dirigente del Evita que está alineado con Kicillof, aunque dijo desconocer los motivos detrás de la decisión. Otra fuente especuló un poco más y analizó que para desdoblar la elección bonaerense el gobernador necesitaría eliminar las PASO porque "no se puede hacer ir a la gente a votar cuatro veces” y vinculó la movida a la estrategia de CFK de pedir elecciones concurrentes.

En la reunión del PJ, CFK argumentó a favor de realizar la elección de las categorías nacionales y provinciales el mismo día con diferentes sistemas. A esa postura se plegó Massa, aunque semanas antes había dejado trascender que se inclinaba por el desdoblamiento y, en ese marco, sus legisladores presentaron un proyecto para suspender las PASO en 2025. Sus posturas chocan con la de los sectores alineado con Kicillof que reclaman un desdoblamiento.