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Neuquén: La Libertad Avanza cargó contra Rioseco y denunció la persecución de un concejal en Cutral Co

El libertario César Pérez vinculó al municipio con la inseguridad y el narcotráfico. El Concejo Deliberante inició el proceso para someterlo a juicio político.

Por Letra P | Periodismo Político
Neuquén: La Libertad Avanza cargó contra Rioseco y denunció la persecución de un concejal en Cutral Co

Neuquén: La Libertad Avanza cargó contra Rioseco y denunció la persecución de un concejal en Cutral Co

La conducción en pleno de La Libertad Avanza (LLA) en Neuquén apuntó contra el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y lo acusó de perseguir políticamente al concejal libertario César Omar Pérez, luego de que el oficialismo local impulsara en el Concejo Deliberante el juicio político del edil, que vinculó a la gestión municipal con la inseguridad y el narcotráfico.

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Francisco Amusategui

A través de un comunicado firmado por las principales autoridades provinciales del espacio libertario que encabeza en Neuquén la senadora Nadia Márquez, LLA sostuvo que se trata de una "maniobra de persecución política" destinada a silenciar a uno de sus representantes en el Concejo Deliberante.

La denuncia de Pérez en Neuquén

El conflicto se originó luego de que Pérez difundiera en redes sociales una entrevista que brindó en el sitio Border Periodismo, en la que el concejal denunció la complicidad de Rioseco con la presencia del narcotráfico, la inseguridad y distintos hechos delictivos registrados en Cutral Co.

"El verdadero problema del intendente es que César Omar Pérez no es un súbdito de Rioseco", sostuvo la dirigencia de LLA, al tiempo que remarcaron que son los vecinos quienes sufren diariamente las consecuencias de la inseguridad y el avance del narcotráfico.

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Pérez junto a Nadia Márquez

En el partido mileísta afirmaron que la intimación dirigida al concejal, para que presente las pruebas o la denuncia judicial por los presuntos hechos de microtráfico de drogas en Cutral Co, constituye un intento de censura y una reacción de una gestión municipal que, según señalaron, busca evitar el debate sobre los problemas de seguridad que afectan a la comunidad.

El Concejo Deliberante, un rayo

Pérez tiene tiempo hasta este martes a las 9 para formular dicha presentación, luego de una extensión al plazo de nueve horas otorgado inicialmente por el Concejo Deliberante. El lunes es feriado. Además, el cuerpo legislativo local sesionó este viernes de manera extraordinaria para aprobar el ingreso del pedido de juicio político al edil realizado por una vecina.

La sesión extraordinaria fue celebrada con la presencia de cinco concejales oficialistas, entre ellos el presidente del cuerpo, Jesús San Martín, y la concejal Jesica Rioseco. El Concejo de Cutral Co posee nueve escaños.

La solicitud de juicio político acusa a Pérez de mal desempeño de la función pública por difundir públicamente afirmaciones referidas a narcotráfico, narcomenudeo, disputas narco, muertes vinculadas y supuestas omisiones estatales, sin acompañar en forma inmediata una denuncia penal o documentación respaldatoria.

Críticas al oficialismo local

En el documento, el espacio libertario acusó al jefe comunal y a su entorno político de concebir la municipalidad como un ámbito donde no se toleran voces críticas. Además, cuestionó la permanencia del riocosequismo en el poder y aseguró que las ideas de La Libertad Avanza representan una amenaza para los sectores tradicionales de la política local.

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La fuerza también vinculó el episodio con otros conflictos políticos ocurridos en la provincia. En ese sentido, recordó el caso del exconcejal libertario de Centenario Darío Reyes, quien, según señalaron, fue desplazado de su cargo por decisión del intendente Esteban Cimolai.

Para LLA, ambos casos forman parte de una misma metodología orientada a disciplinar a figuras opositoras que cuestionan a los gobiernos locales.

El respaldo de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza ratificó su respaldo al concejal de Cutral Co y advirtió que continuará denunciando lo que considera prácticas autoritarias dentro de la política neuquina.

"Se les terminó la época de los concejales escribanos y los pseudoopositores", expresa el comunicado que fue firmado por Márquez, en su carácter de presidenta de LLA Neuquén; y por Alejandra Durdos, vicepresidenta del partido.

También rubricaron el texto Gastón Riesco y Alicia Correa, autoridades del congreso provincial libertario; el senador Pablo Cervi; la diputada Soledad Mondaca; el concejal de Neuquén capital Nicolás Montero; el exconcejal de Centenario Darío Reyes; y el referente local Carlos Figueroa.

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