Federico Lifschitz recalcula su 2027: camina Santa Fe y no descarta ser candidato a diputado provincial

Federico Lifschitz en el lanzamiento de la fundación que homenajea a su padre Miguel Lifschitz, ex gobernador de Santa Fe

El concejal de Rosario Federico Lifschitz comenzó a recalcular su estrategia electoral para 2027 y a mirar más allá de los límites de la ciudad. El dirigente del Partido Socialista recorrió localidades del norte de Santa Fe , donde mantuvo reuniones con referentes territoriales y tendió puentes para posicionarse como una figura de proyección provincial.

Aunque tiene la intendencia de Rosario entre ceja y ceja, el hijo del exgobernador Miguel Lifschitz no descarta, ahora, competir por una banca en la Cámara de Diputados santafesina. Esa alternativa le permitiría ganar protagonismo y presentarse como una opción de recambio generacional dentro del partido de la rosa.

Lifschitz ya había manifestado públicamente su intención de competir por la intendencia de Rosario , pero el concejal amplió sus opciones para las elecciones de 2027. En ese nuevo escenario, una candidatura a diputado provincial comenzó a ganar terreno entre las alternativas que analiza su entorno político.

Como contó Letra P , el radicalismo evalúa impulsar una lista propia en las primarias legislativas para medir fuerzas con sus principales socios de Unidos , el socialismo y el PRO . Sin embargo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo para conformar una nómina de unidad todavía permanece abierta.

El edil dio los primeros indicios de su cambio de estrategia el pasado jueves 15 de octubre, cuando emprendió una recorrida por el norte santafesino. “Fede trabaja para ser una referencia provincial”, aseguró a este medio un colaborador del dirigente socialista.

Recorrí Vera, La Gallareta, Los Amores, Intiyaco, Villa Ocampo y Reconquista. En cada lugar, me encontré con personas que compartieron el camino con mi viejo y que siguen trabajando con ese mismo compromiso y cercanía.



Escuchar sus historias, recordarlo y sentir tanto cariño es… pic.twitter.com/PEMjJDkPgR — Fede Lifschitz (@FedeLifschitz) October 18, 2026

Durante esa jornada, Lifschitz visitó Reconquista, Vera, Los Amores, Villa Ocampo, La Gallareta e Intiyaco, donde mantuvo encuentros con referentes partidarios y dirigentes territoriales.

El armado provincial del socialismo en Santa Fe

Además de los contactos en el norte provincial, Lifschitz estrechó vínculos con legisladores socialistas de otras regiones santafesinas. Según reconstruyó este medio, el concejal mantuvo en las últimas semanas buen diálogo con los diputados Sergio “Chiqui” Rojas y Rosana Bellatti, oriundos de Vera y Venado Tuerto, respectivamente.

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“Creemos que Fede puede ser una referencia para algunos compañeros que tienen la necesidad de encontrar una nueva referencia partidaria joven”, señalaron integrantes de su equipo. La definición refleja la apuesta del sector por construir un liderazgo que trascienda los límites de Rosario.

En Nueva Energía, la agrupación que lidera el concejal, consideran que Unidos carece de suficientes cuadros políticos menores de 40 años, salvo algunas excepciones. Según esa lectura, el déficit generacional podría favorecer las aspiraciones electorales del hijo del exgobernador.

La interna del Partido Socialista en Santa Fe

Lifschitz conformó su propio espacio dentro del Partido Socialista en 2024, meses después de su desembarco en la política rosarina, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Tras una primera etapa de distancia con las autoridades partidarias, Nueva Energía se integró formalmente al socialismo santafesino en 2026.

El armado mantiene su autonomía respecto de las principales corrientes internas del partido. Por un lado, el sector de los “naranjas”, encabezado por los diputados Clara García y Joaquín “Popi” Blanco. Por el otro, el espacio que conduce el exgobernador Antonio Bonfatti.

Federico Lifschitz junto a Maximiliano Pullaro

“La relación con Popi y Clara está muy tensa. Con Antonio (Bonfatti) y su espacio tenemos un vínculo más fluido”, reconocieron fuentes cercanas a Lifschitz. La distancia con los principales referentes del sector naranja contrasta con el acercamiento a la corriente del exmandatario provincial.

Esas diferencias quedaron expuestas durante el lanzamiento de la Fundación Miguel Lifschitz. Los dirigentes del sector naranja no participaron del acto de presentación de la institución, mientras que referentes del bonfattismo sí dieron el presente.

Federico Lifschitz y las alternativas electorales en Rosario

La recorrida por el norte santafesino coincidió con la sesión del Concejo Municipal de Rosario del jueves 15 de octubre, en medio de las negociaciones por la regulación de Uber y otras aplicaciones de transporte. La ausencia del edil despertó suspicacias dentro y fuera del recinto. Fuentes de su espacio aseguraron a Letra P que el viaje había sido programado con antelación.

Usamos DIDI y UBER todos, todos los días. En Rosario, ya elegimos cómo movernos y esto no debería ser un problema ni para los usuarios, ni para los conductores.



No hace falta crear más burocracia. Hace falta adaptarse a lo que ya elegimos todos. — Fede Lifschitz (@FedeLifschitz) October 19, 2026

Pese al faltazo, Lifschitz había expresado una posición favorable al proyecto del Ejecutivo municipal para regular las plataformas de transporte, aunque con algunos matices. En su entorno anticipan que acompañará la iniciativa.

Más allá de su proyección provincial, el socialista tampoco descarta competir por la intendencia de Rosario. Esa posibilidad depende, en buena medida, de la decisión del intendente Pablo Javkin, quien todavía aparece entre las alternativas electorales del oficialismo para 2027.

Una eventual nueva candidatura de Javkin podría llevar a Lifschitz a priorizar otros horizontes, como la Legislatura provincial. En cambio, si el intendente queda fuera de la competencia por el Palacio de los Leones, el escenario dentro de Unidos se abriría y el concejal tendría la posibilidad de volver a apostar por el Ejecutivo municipal.