Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
TEMPORADA DE ROSCA

Federico Lifschitz recalcula su 2027: camina Santa Fe y no descarta ser candidato a diputado provincial

El concejal de Rosario apunta a la intendencia de la ciudad, pero explora alternativas y estrecha vínculos con dirigentes del PS del norte santafesino.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Federico Lifschitz en el lanzamiento de la fundación que homenajea a su padre Miguel Lifschitz, ex gobernador de Santa Fe

Federico Lifschitz en el lanzamiento de la fundación que homenajea a su padre Miguel Lifschitz, ex gobernador de Santa Fe

El concejal de Rosario Federico Lifschitz comenzó a recalcular su estrategia electoral para 2027 y a mirar más allá de los límites de la ciudad. El dirigente del Partido Socialista recorrió localidades del norte de Santa Fe, donde mantuvo reuniones con referentes territoriales y tendió puentes para posicionarse como una figura de proyección provincial.

Notas Relacionadas
Adherir ley de prohibición de cuidacoches, uno de los objetivos de la gestión de Pablo Javkin en Rosario.
ES LA SEGURIDAD

Javkin acelera en Rosario la prohibición de cuidacoches: envía al Concejo la adhesión a la ley provincial

Por 
Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

Aunque tiene la intendencia de Rosario entre ceja y ceja, el hijo del exgobernador Miguel Lifschitz no descarta, ahora, competir por una banca en la Cámara de Diputados santafesina. Esa alternativa le permitiría ganar protagonismo y presentarse como una opción de recambio generacional dentro del partido de la rosa.

El cambio de rumbo de Federico Lifschitz

Lifschitz ya había manifestado públicamente su intención de competir por la intendencia de Rosario, pero el concejal amplió sus opciones para las elecciones de 2027. En ese nuevo escenario, una candidatura a diputado provincial comenzó a ganar terreno entre las alternativas que analiza su entorno político.

El edil dio los primeros indicios de su cambio de estrategia el pasado jueves 15 de octubre, cuando emprendió una recorrida por el norte santafesino. “Fede trabaja para ser una referencia provincial”, aseguró a este medio un colaborador del dirigente socialista.

Durante esa jornada, Lifschitz visitó Reconquista, Vera, Los Amores, Villa Ocampo, La Gallareta e Intiyaco, donde mantuvo encuentros con referentes partidarios y dirigentes territoriales.

El armado provincial del socialismo en Santa Fe

Además de los contactos en el norte provincial, Lifschitz estrechó vínculos con legisladores socialistas de otras regiones santafesinas. Según reconstruyó este medio, el concejal mantuvo en las últimas semanas buen diálogo con los diputados Sergio “Chiqui” Rojas y Rosana Bellatti, oriundos de Vera y Venado Tuerto, respectivamente.

“Creemos que Fede puede ser una referencia para algunos compañeros que tienen la necesidad de encontrar una nueva referencia partidaria joven”, señalaron integrantes de su equipo. La definición refleja la apuesta del sector por construir un liderazgo que trascienda los límites de Rosario.

En Nueva Energía, la agrupación que lidera el concejal, consideran que Unidos carece de suficientes cuadros políticos menores de 40 años, salvo algunas excepciones. Según esa lectura, el déficit generacional podría favorecer las aspiraciones electorales del hijo del exgobernador.

La interna del Partido Socialista en Santa Fe

Lifschitz conformó su propio espacio dentro del Partido Socialista en 2024, meses después de su desembarco en la política rosarina, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Tras una primera etapa de distancia con las autoridades partidarias, Nueva Energía se integró formalmente al socialismo santafesino en 2026.

El armado mantiene su autonomía respecto de las principales corrientes internas del partido. Por un lado, el sector de los “naranjas”, encabezado por los diputados Clara García y Joaquín “Popi” Blanco. Por el otro, el espacio que conduce el exgobernador Antonio Bonfatti.

Federico Lifschitz junto a Maximiliano Pullaro

Federico Lifschitz junto a Maximiliano Pullaro

“La relación con Popi y Clara está muy tensa. Con Antonio (Bonfatti) y su espacio tenemos un vínculo más fluido”, reconocieron fuentes cercanas a Lifschitz. La distancia con los principales referentes del sector naranja contrasta con el acercamiento a la corriente del exmandatario provincial.

Esas diferencias quedaron expuestas durante el lanzamiento de la Fundación Miguel Lifschitz. Los dirigentes del sector naranja no participaron del acto de presentación de la institución, mientras que referentes del bonfattismo sí dieron el presente.

Federico Lifschitz y las alternativas electorales en Rosario

La recorrida por el norte santafesino coincidió con la sesión del Concejo Municipal de Rosario del jueves 15 de octubre, en medio de las negociaciones por la regulación de Uber y otras aplicaciones de transporte. La ausencia del edil despertó suspicacias dentro y fuera del recinto. Fuentes de su espacio aseguraron a Letra P que el viaje había sido programado con antelación.

Pese al faltazo, Lifschitz había expresado una posición favorable al proyecto del Ejecutivo municipal para regular las plataformas de transporte, aunque con algunos matices. En su entorno anticipan que acompañará la iniciativa.

Más allá de su proyección provincial, el socialista tampoco descarta competir por la intendencia de Rosario. Esa posibilidad depende, en buena medida, de la decisión del intendente Pablo Javkin, quien todavía aparece entre las alternativas electorales del oficialismo para 2027.

Una eventual nueva candidatura de Javkin podría llevar a Lifschitz a priorizar otros horizontes, como la Legislatura provincial. En cambio, si el intendente queda fuera de la competencia por el Palacio de los Leones, el escenario dentro de Unidos se abriría y el concejal tendría la posibilidad de volver a apostar por el Ejecutivo municipal.

Temas
Notas Relacionadas
Federico Lifschitz lanzó la fundación Miguel Lifschitz y contó con la presencia y el respaldo de Maximiliano Pullaro.
TEMPORADA DE ROSCA

Rosario: Federico Lifschitz lanzó la fundación con el nombre de su padre con respaldo de Pullaro y Javkin

El acto reunió a políticos, empresarios y profesionales de distintos sectores. Propuestas para la ciudad y base electoral para el concejal, entre sus objetivos.
La Libertad Avanza le tumba a Pablo Javkin la habilitación de Uber en Rosario
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La Libertad Avanza le tumbó a Javkin la habilitación de Uber y DiDi en Rosario

La regulación de las apps de transporte quedó trabada en comisión. Un ruido inesperado en las conversaciones que Pullaro y Milei mantienen rumbo a 2027.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei tuvo un gesto con Leandro Zdero con un ojo mirando la quita de las PASO.
JUEGOS DE SEDUCCIÓN

Milei apura la cesión de una propiedad en Chaco a Zdero en plena negociación por las PASO

Por  Letra P | Periodismo Político
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, defendió la agenda de ley y orden de Jorge Macri en su presentación por el presupuesto 2027
Combatiendo en capital

Presupuesto porteño: el FIT se sumó a la pelea entre el peronismo y Jorge Macri por la agenda de "ley y orden"

Por  Abigail Contreiras Martínez
Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich, junto a Gabriel Bornoroni, diputados de La Libertad Avanza. Se votó la ley de medicamentos de alto costo que complica a Mario Lugones. 
CONGRESO

Desafío a Mario Lugones: Diputados aprobó un sistema de trazabilidad de medicamentos para evitar otro caso Fentanilo

Por  Mauricio Cantando
Es el bolsillo, Javier Milei: siete de cada diez personas afirman que su economía personal empeoró
ENCUESTA

Es el bolsillo, Milei: siete de cada diez personas afirman que su economía personal empeoró

Por  Susana Maidana