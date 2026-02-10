El Gobierno pone en "revisión" la reforma laboral y deja trascender cambios en Ganancias

Tras dos horas de deliberación, la mesa política del Gobierno admitió que pondrá en "revisión" el contenido de la reforma laboral , especialmente la posibilidad de modificar o eliminar el apartado del Impuesto a las Ganancias , que obstaculizaba desde hace semanas el apoyo de los gobernadores dialoguistas. La decisión es un respaldo político a las negociaciones que encabezó la senadora Patricia Bullrich , principal interlocutora entre la Casa Rosada y la oposición.

"Está en revisión el apartado de Ganancias", confió a Letra P una fuente que participó del encuentro que se desarrolló en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ubicado en la planta baja de Balcarce 50. De hecho, se espera que algún integrante del gabinete brinde una conferencia de prensa, o se manifieste de manera pública antes de la sesión prevista para este miércoles en la cámara alta.

Si los cambios previstos se aplicaran en el recinto, triunfaría el ala dialoguista del Gobierno, encabezada por la exministra de Seguridad e integrada, también, por el ministro de Interior Diego Santilli . Ese sector, más vinculado a la política tradicional y el pragmatismo, impuso la premisa de "una reforma laboral modificada es mejor que ninguna". Esa posición fue convalidada este martes por la mesa política.

Horas antes de la reunión, distintos integrantes de la mesa política se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de avanzar con los proyectos en el Senado. Tras una férrea defensa de la iniciativa del gobierno nacional, Santilli incluso aseguró que cuentan con los votos necesarios para lograr la media sanción: “Tenemos número para el quórum y número para sancionar la ley”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

El lunes, Bullrich aseguró que el acuerdo está prácticamente cerrado, pero dijo que mantendrá los detalles bajo estricto hermetismo hasta minutos antes de la votación. En el encuentro con los legisladores participaron representantes de PRO, UCR, Provincias Unidas y otros sellos provinciales, quienes también dejaron trascender un respaldo legislativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2021041143291449514&partner=&hide_thread=false #Congreso | Reforma laboral: Bullrich avanzó en un acuerdo con la oposición y presiona a Milei | Por @mauricanta https://t.co/qrPwyeE8KG — LETRA P (@Letra_P) February 10, 2026

Pese al optimismo generalizado de la Casa Rosada, en la mesa política conviven distintos criterios a la hora de negociar con los bloques y gobernadores aliados: mientras Santilli y Bullrich están dispuestos a negociar a cambio de votos, los Menem están del lado más intransigente.

Los argumentos de cada sector y el futuro costo político

Las nuevas palomas de la mesa libertaria promovían desde el inicio de las conversaciones dar a cambio de votos fondos discrecionales, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o reactivar obras públicas, como una suerte de compensación a la pérdida de recaudación por la baja del Impuesto a las Ganancias. Si bien eso todavía no se confirmó, Bullrich reconoció este lunes que es posible que modifiquen unos 30 artículos, aunque no dio precisiones al respecto.

Del lado de los halcones libertarios está Lule Menem y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El operador del karinismo está convencido que los legisladores acompañarán los proyectos sin un favor a cambio. La estrategia del menemismo es prometer una reactivación económica en sus provincias el próximo año, al igual que una suba de los índices laborales.

6983be48cb138_940_529! Lule Menem, secretario de Gestión Institucional.

En este último sector está también Santiago Caputo. Es una de las pocas veces en estos dos primeros años de gestión que el secretario de Gestión Institucional y el estratega presidencial están de acuerdo en algo. De hecho, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, donde Caputo tiene su base de operaciones, habían dejado trascender hace tan sólo sola semana que habría cambios: "Si tocamos algo será una coma, o una palabra por otra, nada medular".

Los distintos criterios serán, también, una suerte de parámetro para medir el éxito o el fracaso de las negociaciones. Dicho de otro modo, si prevalecen las propuestas del ala dialoguista de Balcarce 50, y eso tiene éxito en el debate parlamentario final, tanto Santilli como Bullrich se podrán colgar una primera medalla por sus gestiones políticas. Sin embargo, si sucede todo lo contrario, es probable que el ministro y la senadora tengan que pagar el costo de un posible fracaso.

Ese posible escenario de premios o recriminaciones no es nuevo. Es más, en los pasillos de la sede administrativa del Gobierno todavía recuerdan - a más de un mes de su tratamiento - el primer debate por el Presupuesto 2026 que, si bien se sancionó en general, a último momento se cayó el capítulo que contenía la derogación de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.