Córdoba: la mística alienígena generó un 90% de ocupación en Capilla del Monte y estiró la temporada

El municipio a cargo Fabricio Díaz invirtió $70 millones para el festival del Uritorco. El fin de semana ganado. El impacto en el comercio local.

La edición 2026 del Festival Alienígena no fue solo un despliegue de disfraces y música; fue una operación logística y económica que transformó a Capilla del Monte en el destino con mayor vitalidad del departamento Punilla durante la segunda semana de febrero en Córdoba. La estrategia del intendente Fabricio Díaz fue clara: desacoplar el festival del feriado de Carnaval para "fabricar" un nuevo pico de demanda.

Los resultados validaron la apuesta al turismo. La localidad superó el 90% de ocupación, un número de alto impacto considerando que la ciudad cuenta con 5.000 plazas formales y otras 3.000 en el sector de alquileres temporarios.

Inversión pública y retorno regional

El evento demandó una inversión de $70 millones, afrontada por el municipio con apoyo del Gobierno de Córdoba, a cargo de Martín Llaryora. "La estrategia nos permitió ganarle un fin de semana más a febrero con índices de ocupación muy positivos", explicó Díaz a Letra P.

Estos piletones emblemáticos, que estuvieron abandonados por décadas, fueron restaurados y dotados de mantenimiento permanente, convirtiéndose en el escenario de eventos con artistas como la cuartetera Magui Olave y Paquito Ocaño, figura consagrada en el Festival de Jesús María.

La agenda del municipio a cargo de Fabricio Díaz

A diferencia de ediciones anteriores, el festival se diseñó con una duración de diez días: dos jornadas de grandes desfiles y shows musicales, seguidas de ocho días de conferencias, cine temático y actividades de divulgación científica y esotérica.

La presencia de Los Tipitos y Fernando Bladys garantizó una convocatoria masiva en las Cinco Esquinas, atrayendo no solo a turistas, sino a vecinos de localidades aledañas.

En Capilla del Monte, Córdoba, una multitud se reunió al pie del Cerro Uritorco

El desfile incluyó desde la Murga Alienígena infantil hasta concursos de vidrieras, logrando que el sector comercial se involucre directamente en la estética del evento. La incorporación de categorías como "mascotas disfrazadas" sumó un atractivo familiar que se viralizó rápidamente en redes sociales, potenciando la marca de la ciudad.

El atractivo del famoso cerro de Córdoba

"Este evento tiene la particularidad de lo que representa Capilla del Monte y el Cerro Uritorco para el mundo vinculado a la temática ovni", señaló Díaz. Al pie del cerro, la ciudad ha logrado profesionalizar su mística, convirtiéndola en un producto turístico sustentable que genera ingresos directos para hoteles, restaurantes y estaciones de servicio.

Festival Alienígena 2026

Con el estado de ánimo en alza entre comerciantes y empresarios locales, Capilla del Monte cierra una temporada que combinó la recuperación del patrimonio público con la explotación de su identidad cultural más famosa.

