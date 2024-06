El Gobierno logró dictamen para recuperar Ganancias y tiene los votos justos para la sanción

La sesión es el jueves y los negociadores de la Casa Rosada, liderados por Guillermo Francos, buscarán sumar adhesiones para llegar tranquilos.

Los votos para Ganancias

La rebelión en la UCR en Ganancias surgió de representantes de provincias gobernadas por peronistas, que serán beneficiadas por esta medida y aún así no aportaron votos en ninguna de las Cámaras del Congreso. Un caso emblemático es Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof: Karina Banfi y Fabio Quetglas, del radicalismo, no quieren firmar.

Los gobernadores radicales metieron presión en su bloque para garantizar el capítulo de Ganancias en la sesión del jueves, porque les permite sumar recursos por el aumento de la coparticipación. El jefe de bloque, Rodrigo De Loredo, intentará que algunos de los desertores ayuden con abstenciones.

Francos busca también votos en el peronismo. El catamarqueño Raúl Jalil sorprendió este martes al participar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la reunión con sus colegas no peronistas, coordinada por Miguel Pichetto, jefe de Hacemos Coalición Federal. Jalil prometió gestionar sus cuatro votos en Diputados: en la sesión de abril sólo consiguió uno y el resto se abstuvo.

Otra tarea de los aliados es convertir votos en contra en ausencias o abstenciones. Es una de las búsquedas de la UCR y de HCF, donde gestionan una ayuda de la dupla socialista, integrada por Mónica Fein y Esteban Paulón. La negociación seguirá hasta minutos antes de la sesión, cuyo arranque está previsto para el jueves a las 12.

El desmarque de Llaryora

La reforma de Bienes Personales aprobada en Diputados y rechazada en el Senado, va en sentido contrario a Ganancias: aumenta los pisos imponibles (a 100 millones y a 350 para viviendas familiares) y propone un plan de pago a cinco años, para garantizar estabilidad fiscal por diez años. En el Gobierno creen que estos beneficios son un incentivos para sumar beneficiarios al blanqueo, otro de los capítulos de la reforma.

En la cámara baja el capítulo de Bienes Personales se aprobó con 142 votos en abril, 13 más que la mayoría del recinto. Pero el número pareció complicarse este martes cuando el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anticipó en el CFI que no aportaría a sus cinco representantes. Considera que la reforma le ocasiona pérdidas importantes de recursos a las provincias. Por la ahora, nadie lo acompañó.

En el Gobierno creen que el capítulo no corre riesgo y será sancionado con cerca de 140 votos.

En Unión por la Patria anticiparon una judicialización de la reforma, en caso de ser sancionada. Hay juristas que interpretan que el artículo 81 de la Constitución no permite que la cámara de origen trate capítulos rechazados por la revisora. De todos modos, las denuncias no surgirán desde el Congreso. "La judicialización no viene de este bloque, sino de las torpezas que cometió el oficialismo", anunció Leopoldo Moreau.

Gastos tributarios

Tal vez la principal incógnita de la sesión será la tercera reincorporación del proyecto original que sumó al dictamen la alianza entre el oficialismo y la oposición dialoguista: el artículo 111, que obliga al Gobierno a proponer, en 60 días, un plan para recuperar al menos 2 puntos del PBI en gastos tributarios, como se denominan a las diferentes excepciones impositivas.

Fue una acuerdo realizado en el recinto de Nicolás Massot (HCF) y Juan López (Coalición Cívica), que fue aprobada por mayoría simple. El PRO y La Libertad Avanza no la votaron. En el Senado el artículo se rechazó con dos tercios. La resistencia la lideraron los representantes de Tierra del Fuego, favorecidos por un régimen especial.

Para recuperar ese artículo se requieren dos tercios en Diputados. López y Massot ya salieron a buscarlos en Unión por la Patria, que con sus 99 miembros será el árbitro de esta contienda. La bancada tomará una definición en la reunión que tendrá el miércoles.

“En su última clase magistral, Cristina (Fernández de) Kirchner explica qué es el gasto tributario de 4,75% del PBI. Nos dice que son los planeros de lujo. Pedimos revisar el 2% y sus senadores votan en contra”, chicaneó López.

Los dos tercios en Diputados requieren 172 votos y en el Gobierno creen que no hay chances de que se reúna esa mayoría. El último conteo que hicieron en la Casa Rosada daba un máximo de 146.

Lo que sigue igual

El resto de la reforma fiscal consensuada por LLA y los dialoguistas tiene los cambios del Senado. En el blanqueo, que estará vigente hasta el 30 de abril de 2025, en la cámara alta se sumaron entre los exceptuados a quienes ocuparon cargos hace 10 años. También se prohíbe a los beneficiarios entrar en otro régimen similar hasta 2038.

El blanqueo, además, no tendrá penalidades para quienes declaren hasta 100 mil dólares. Para montos mayores habrá multas de entre 5 y 15%.

La moratoria fiscal incluirá obligaciones vencidas al 31 de marzo y hasta 84 cuotas. No tuvo detractores, como tampoco la reforma del sistema de monotributo, que sube los topes hasta $68 millones anuales.

El proyecto se completa con un régimen de transparencia fiscal al consumidor. Por pedido del bloque de Santa Cruz. Se incorporó un aumento de regalías mineras de 3 a 5% para los proyectos nuevos.