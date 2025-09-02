NO FLOTA MÁS

El Gobierno admite que intervino el mercado porque la suba del dólar genera inestabilidad al pie de las urnas

La decisión de salir a vender dólares se tomó para generar "tranquilidad y paz", argumenta la Casa Rosada en medio de la campaña de Buenos Aires.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
El Gobierno saldrá a vender dólares para contener el mercado.

"Este es un periodo de zozobra, con mucho ruido político. Con esta decisión buscamos generar tranquilidad y paz", justificó una fuente de la Casa Rosada sobre la decisión del secretario de Finanzas, que responde de manera directa a Toto Caputo.

Además, la cúpula de la administración libertaria aseguró que la suba de la divisa norteamericana es generada por distintos actores económicos, "que se resguardaron ante una gran inestabilidad política". Aún así, el Gobierno consideró que los últimos movimientos del mercado fueron "razonables" y explicó que la decisión del Gobierno de intervenir "es de tipo coyuntural, sólo en tiempo de elecciones".

El Gobierno intervino en el mercado del dólar

Este martes, el secretario de Finanzas sorprendió con un breve posteo en las redes sociales, donde anunció que el Gobierno intervendrán en el mercado cambiario "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", decisión que choca de frente con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) que firmó el presidente Javier Milei.

Tal como informó Letra P, la medida de la administración libertaria para intentar terminar con la volatilidad cambiaria y frenar el clima de "inestabilidad política", supone el abandono, aunque sea "coyuntural", del esquema de flotación del tipo de cambios entre bandas.

De hecho, el propio ministro de Economía anunció hace unas semanas que desde Balcarce 50 no podían vender dólares hasta que la divisa no tocara el techo de la banda, hoy en torno a los 1.470 pesos.

De esta forma, distintas fuentes del Ejecutivo reconocieron que pusieron en suspenso este punto del programa con el FMI para intentar que no haya repercusiones negativas en las elecciones nacionales y bonaerenses, que se celebrarán el 26 de octubre y el 7 de septiembre, respectivamente.

