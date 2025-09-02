Riesgo kuka: Toto Caputo sale a vender dólares en un mercado alterado al pie de las urnas

Javier Milei y Toto Caputo.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que responde al ministro de Economía, Toto Caputo, confirmó que el Tesoro intervendrá el precio del dólar "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", a cinco días de las elecciones legislativas bonaerenses y después de jornadas cambiarias que dejaron la cotización al borde de la banda de flotación.

El anuncio de Quirno contradice el programa que el Gobierno firmó con el FMI, que contemplaba la venta de dólares por parte del Banco Central solo en el techo de la banda. Para salvar el acuerdo, las ventas las hará el Tesoro con las divisas que compró en junio y julio. La decisión llega luego de una suba de tasas de interés y otras medidas con las que Caputo intentó que la divisa no llegue al techo, sin éxito.

"¡FLOTA! ¡EL DÓLAR FLOTA!", había gritado el presidente Javier Milei, rodeado del equipo económico, en el canal de streaming Neura a fines de julio. Hace menos de 24 horas el dólar oficial subió $ 25 y cerró a $ 1.385 para la venta en el Banco Nación, tras pasar por un pico de $ 1.390 después de una semana al alza en el medio del Karinagate. Ese martes, no se flota más.

Los bonos y las acciones, en caída Los bonos en dólares caen hasta 1,1% encabezados por el Global 2038, seguido del Bonar 2041 (-0,9%) y el Bonar 2038 (-0,8%). El riesgo país vuelve a superar los 900 puntos básicos. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street acompañan el desplome con una baja de hasta el 6%, con el Grupo Financiero Galicia a la cabeza seguido de Grupo Supervielle (-5,2%) y Telecom Argentina (-4,8%).

Las intervenciones del dólar por las deudas de las provincias Como contó Lorena Hak en Letra P, el Ministerio de Economía había confirmado a algunos medios que el Tesoro vendió divisas en los últimos días. En el entorno de Caputo habían señalado que el objetivo fue abastecer a provincias que debían cancelar vencimientos de deuda. Fuentes de gobiernos provinciales consultadas por este medio habían negado esta versión y habían asegurado que recurrieron al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

