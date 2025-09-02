EL CAMPEÓN TIENE MIEDO

Riesgo kuka: Toto Caputo sale a vender dólares en un mercado alterado al pie de las urnas

A cinco días de las elecciones bonaerenses, el Tesoro ofrece divisas dentro de la banda de flotación para evitar que siga subiendo. Bonos, al rojo vivo.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei y Toto Caputo.

Javier Milei y Toto Caputo.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que responde al ministro de Economía, Toto Caputo, confirmó que el Tesoro intervendrá el precio del dólar "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", a cinco días de las elecciones legislativas bonaerenses y después de jornadas cambiarias que dejaron la cotización al borde de la banda de flotación.

Notas Relacionadas
La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar.
LA BOMBA 2025

El dólar rozó los $1.400 a seis días de las elecciones bonaerenses pese a las ventas de Caputo

Por  Lorena Hak

El anuncio de Quirno contradice el programa que el Gobierno firmó con el FMI, que contemplaba la venta de dólares por parte del Banco Central solo en el techo de la banda. Para salvar el acuerdo, las ventas las hará el Tesoro con las divisas que compró en junio y julio. La decisión llega luego de una suba de tasas de interés y otras medidas con las que Caputo intentó que la divisa no llegue al techo, sin éxito.

"¡FLOTA! ¡EL DÓLAR FLOTA!", había gritado el presidente Javier Milei, rodeado del equipo económico, en el canal de streaming Neura a fines de julio. Hace menos de 24 horas el dólar oficial subió $ 25 y cerró a $ 1.385 para la venta en el Banco Nación, tras pasar por un pico de $ 1.390 después de una semana al alza en el medio del Karinagate. Ese martes, no se flota más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalidanMilei/status/1951107650290090056&partner=&hide_thread=false

Los bonos y las acciones, en caída

Los bonos en dólares caen hasta 1,1% encabezados por el Global 2038, seguido del Bonar 2041 (-0,9%) y el Bonar 2038 (-0,8%). El riesgo país vuelve a superar los 900 puntos básicos. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street acompañan el desplome con una baja de hasta el 6%, con el Grupo Financiero Galicia a la cabeza seguido de Grupo Supervielle (-5,2%) y Telecom Argentina (-4,8%).

Las intervenciones del dólar por las deudas de las provincias

Como contó Lorena Hak en Letra P, el Ministerio de Economía había confirmado a algunos medios que el Tesoro vendió divisas en los últimos días. En el entorno de Caputo habían señalado que el objetivo fue abastecer a provincias que debían cancelar vencimientos de deuda. Fuentes de gobiernos provinciales consultadas por este medio habían negado esta versión y habían asegurado que recurrieron al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Temas
Notas Relacionadas
Toto Caputo con Santiago Bausili, titular del Banco Central
NO COMPRES, CAMPEÓN

Para frenar al dólar, Caputo y el BCRA les pusieron un "cepo por un día" a los bancos

Con una norma sorpresiva, les prohibieron adquirir divisas para cerrar operaciones de carry trade la última jornada del mes. Objetivo: evitar el techo de la banda.
Javier Milei y Toto Caputo avisan que sólo bajarán las tasas si ganan las elecciones
La bomba 2025

Milei y Caputo avisan que sólo bajarán las tasas que frenan al dólar si ganan las elecciones

El equipo económico ratificó que el alto costo del dinero es coyuntural y aflojará "luego del triunfo de La Libertad Avanza". ¿Y si sale mal?

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Sergio Massa, de campaña por el Conurbano 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Massa agrega estaciones a su tour de campaña bonaerense con la mira en 2027

Por  José Maldonado
Discapacidad: la oposición tiene el número en el Senado para rechazar el veto y presiona a Javier Milei
REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Discapacidad: la oposición tiene el número en el Senado para eliminar el veto y presiona a Milei

Por  Mauricio Cantando
Gustavo y Juan Pablo Valdés con Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.
ELECCIONES 2025

Gustavo Valdés mira más allá de Corrientes y se proyecta para intentar reconstruir al radicalismo

Por  César Pucheta
La Libertad Avanza en Río Negro. Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello en una conferencia.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: con redes y sin actos masivos, La Libertad Avanza sueña con arrebatarle dos bancas al peronismo

Por  Ariel Boffelli