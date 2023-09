El equipo de Bullrich

La danza de nombres comenzó a sonar con fuerza luego de las declaraciones de la candidata presidencial a la señal TN, donde adelantó que tiene pensado un esquema diferente al habitual. "No es Ministerio, no es estructura, es una filosofía. Consideramos que lo más golpeado en Argentina en los últimos años ha sido el ser humano, la familia argentina, porque sentimos que la gente llora, que está desesperada, que no ve un horizonte y que siente que su país está destruido", sostuvo.