La marca K

Milei no es el único objetivo de la estrategia que trazó Hampton. El consultor también buscará que quienes asistan al predio en Pilar se vayan con una frase retumbando en sus cabezas: "combatir al kirchnerismo". Una de las cuestiones centrales del plan de campaña radica, según pudo saber este portal, en remarcar el concepto de que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, no tiene diferencia alguna con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión de igualar a ambas figuras del peronismo no es aleatoria: Bullrich está convencida de que el 70% del electorado evitó votar a ese espacio político y se inclinará hacia la opción que mejor exprese el cambio.