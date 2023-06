“Nos interesa que esté con nosotros y estamos acordando. Hoy no está 100% cerrado, pero vamos por buen camino”, le dijo a Letra P una destacada figura que se pasea seguido por la oficina que Bullrich tiene a metros de la Casa Rosada. Eso incluye reservarle el primer lugar en la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados o al Senado y precandidaturas de algunos de sus referentes locales en diversos puntos del conurbano.

Si bien el presidente del bloque PRO en la Cámara baja del Congreso dio muestras de cumplir con su palabra y ser orgánico, al esperar durante largos meses una definición electoral de María Eugenia Vidal que terminó haciéndolo llegar tarde a la competencia contra otros tres precandidatos, todavía no dijo en público qué hará: si apoyará a Néstor Grindetti o a Diego Santilli . Aún así, el diputado sí dio numerosos gestos políticos a favor de la integración con el intendente de Lanús, su socio partidario en la campaña y su amigo de larga data. El asado que compartieron el 25 de Mayo en la casa de Grindetti y la puesta en escena que pergeñaron para ingresar a la última cumbre del PRO en Vicente López fueron indicios fuertes.

https://twitter.com/Nestorgrindetti/status/1661796238642085889 Gran asado del 25 de Mayo con amigos, con @cristianritondo nos une una amistad de más de 20 años, compartimos la pasión por el Rojo y estamos en el mismo proyecto de provincia y país. pic.twitter.com/Z4970xgVhi — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 25, 2023

Quizá por eso Ritondo pausó su exposición pública, a la espera de algo concreto antes de la fecha límite para cerrar las listas. No se muestra en recorridas por el territorio, ni en las pantallas de la televisión conservadora a las que solía ir cada semana. De todos modos, eso no quiere decir que no esté activo, sobre todo a través de algunos de sus principales operadores.