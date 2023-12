Senado: el entrerriano Kueider le apuntó a Di Tullio y defendió a Villarruel

El senador nacional Edgardo Kueider apuntó contra Juliana Di Tullio y el bloque de UxP: "Quisieron embarrar la cancha".

El senador por Entre Ríos Edgardo Kueider se desmarcó de sus pares peronistas de Unión por la Patria y cuestionó a la senadora Juliana Di Tullio por sus dichos durante la sesión de este miércoles. “Quisieron embarrar la cancha para tener prensa, pero rozó lo antidemocrático no querer sesionar para nombrar autoridades”, dijo en diálogo con Letra P. El entrerriano forma parte desde principios de este año del bloque Unión Federal que preside el correntino Carlos Camau Espínola y que integra Alejandra Vigo, quien será ahora vicepresidenta primera de la Cámara alta, elegida en la sesión de este miércoles.

Di Tullio había calificado de “escandalosa e ilegal” a la sesión porque no había sido convocada por el presidente Javier Milei, quien no decretó la convocactoria a sesiones extraordinarias. Denunció además “pago de coimas por el cuórum y la asignación de despachos”. Ante esas versiones, Kueider desmintió las acusaciones y sostuvo que la actitud de Di Tullio se debió a que “no le daban los números”. “Lo que ella no dice es que hay una disputa por cargos de su bloque, que no tuvo los números para lograrlo y por eso se opusieron a sesionar”, narró.

794975-dise-c3-b1o-20sin-20t-c3-adtulo-20-285-29.webp Kueider, Camau Espínola y Alejandra Vigo tras reunirse con la vicepresidenta Villarruel. Explicó que su bloque dio cuórum para "garantizar la institucionalidad" que de cualquier forma "se iba a conseguir". El senador recordó que habitualmente la sesión de recambio de autoridades sucede durante noviembre pero, como hubo cambio de gobierno, la conducción anterior renunció y por eso se debía conformar una nueva.

“El Senado no tenía autoridades porque habían renunciado todos y había que sesionar para tratar leyes como la de créditos UVA, que es necesaria. Si no hay sesión, no se puede tratar y para que haya sesión tiene que haber autoridades”, precisó.

“Es fundamental que el Senado pueda funcionar, porque el Presidente está tomando medidas muy duras y tenemos que sesionar para tratarlas y oponernos”, advirtió. En ese sentido, dijo que no sesionar habilitaría a que Milei gobernara "por decreto”, y apuntó contra sus pares que se opusieron al sostener que fue “una irresponsabilidad embarrar una sesión y un error político también, porque exponerse a una derrota con un tema de esta naturaleza no tiene sentido".

"Yo me expondría a una derrota en la convicción de un tema, con un proyecto de ley, pero ayer no se trató ningún tema”, señaló. “Garantizar la gobernabilidad tiene que ver con una cuestión democrática. Hubiera sido antidemocrático no constituir el Senado”, insistió. Dónde está parado Kueider Kueider adelantó que en el nuevo Senado se moverá en conjunto con su bloque y quienes ocupan las que responden a los gobernadores de Misiones y Río Negro, con quienes discutirán la estrategia de integración de comisiones y cuórum. “Eso nos da otro peso como oposición. Vamos a discutir todos los temas que mande el presidente”, dijo. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEdgardoKueider%2Fstatus%2F1722039816060084447&partner=&hide_thread=false Agradezco a @SergioMassa por hacerse eco de la gestión que efectué ante la publicación de la resolución 884/23, que oportunamente exluyó a Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba de los beneficios en la tarifa eléctrica previsto para las zonas cálidas del país.



No obstante, debo… — Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) November 7, 2023 El entrerriano ingresó a la Cámara alta por el Frente de Todos en 2019, pero tres años después se separó de sus pares y se distanció políticamente del entonces gobernador Gustavo Bordet, cuando tuvo un fuerte cruce mediático con Alberto Fernández por su proyecto de ley de tarifa energética diferencial para las provincias cálidas. El entonces mandatario dejó a Entre Ríos fuera de esa normativa y Kueider lo cuestionó públicamente, lo que derivó en su alejamiento del bloque. Desde aquella ocasión, se maneja de manera autónoma, aunque en la nueva configuración política, con Bordet en la Cámara de Diputados provincial, queda abierta la incógnita sobre cómo será la nueva relación con el ex mandatario provincial, quien sí integra el bloque de Unión por la Patria en Entre Ríos.

