Un senador entrerriano se despega de Fernández y amenaza con dejar el FdT

CONCORDIA (Corresponsalía Entre Ríos) Enojado con Alberto Fernández, al que acusó de "faltarle el respeto y mentirle a los entrerrianos", el senador Edgardo Kueider amenaza con dejar el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta. El conflicto se da en plena recomposición del vínculo entre el gobernador Gustavo Bordet y el Presidente, una relación de la que el legislador siempre fue el nexo. No es la primera vez que el entrerriano amenaza con dar el portazo, pero esta vez parece ir en serio.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Kueider es el armador histórico de Bordet y su jefe de campaña durante los últimos diez años. Fue, también, quien se puso al hombro en 2019 la campaña de Fernández en Entre Ríos y se arroga el haber arrimado al gobernador entrerriano al Frente de Todos. Profesó albertismo desde el comienzo y fue una espada en la Cámara alta, hasta hoy. En diálogo con Letra P, el senador confirmó la ruptura política con el Presidente y adelantó que la semana que viene anunciará medidas.

“Yo lo he bancado públicamente a Alberto, he votado cosas con las que no estaba de acuerdo, le banqué el acuerdo con el FMI a muerte, me enfrenté con media política nacional. Lo mínimo que esperaba es una devolución para mi provincia. Lo único que le pedí fue que le bajemos la energía a los entrerrianos y no lo hizo”, dijo. Entre las acciones que podría tomar el legislador, una primer opción es su alejamiento del bloque y la presentación de un proyecto para subsidiar la tarifa de energía eléctrica en Entre Ríos, tema que fue el motivo principal del distanciamiento con Fernández.

También podés leer Bordetista disruptivo: el senador que quiere reformar la Constitución

El enojo del entrerriano tiene que ver con las promesas que el Presidente hizo en materia de corrección de las tarifas de energía para la provincia que luego quedaron en la nada. Desde noviembre del año pasado, Kueider venía insistiendo ante Fernández sobre la necesidad de incluir a la provincia entre las que sostenían algún tipo de subsidio ante los elevados consumos por las altas temperaturas de verano en la región.

A fin de año, según cuenta Kueider, Fernández le había prometido “resolver la situación”, pero hasta el día de hoy no se evidenciaron soluciones. Ante esa falta de respuestas, el legislador confirmó a este medio que está distanciado del proyecto político de Fernández y que no lo acompañará en ninguna actividad hasta tanto no tome alguna resolución al respecto. “Ese perjuicio que sufrimos nosotros y que el Gobierno no ha atendido me causa mucho malestar. Presenté formalmente los reclamos en el Senado y en forma privada y el Presidente asumió el compromiso, pero no cumplió. Estoy enojado y muy molesto” reconoció a este medio.

También podés leer Albertismo fase 2: Bordet montó un escenario de clamor reeleccionista

La ausencia de Kueider en los dos actos que Fernández protagonizó en la provincia en menos de 72 horas no pasó desapercibida porque su figura siempre estuvo muy asociada al Presidente y a su vínculo con Bordet. Es más, durante su discurso en Paraná, Fernández le respondió elípticamente a Kueider al sostener que a la provincia estaban llegando fondos en forma regular para la obra pública y que nadie podía quejarse de que el Gobierno no atendía a los entrerrianos.

No es la primera vez que Kueider amenaza con irse del bloque oficialista en el Senado. En la previa al recambio legislativo de 2021, enojado con el kirchnerismo al que acusó de no comprometerse en la campaña, agitó la creación de un subbloque junto con sus pares Camau Espínola (Corrientes), Guillermo Snopek (Jujuy) y Sergio Leavy (Salta), pero dio marcha atrás con el argumento de no debilitar al oficialismo que, por ese entonces, negociaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta vez, parece ir en serio.

También podés leer Edgardo Kueider, el jefe entrerriano del motín que no fue

Sobre cómo impacta su ruptura con Fernández en el vínculo con Bordet, quien recientemente volvió a mostrarse muy cercano al Presidente, Kueider aclaró que el gobernador queda eximido de toda responsabilidad en su decisión y anticipó que seguramente se despegará políticamente de él. “Somos amigos, pero Bordet va a tener que alejarse de mí porque voy a ir contra el gobierno nacional”, advirtió.

El proyecto

El legislador anticipó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley que cuenta con el aval de buena parte de sus colegas en la Cámara alta que están también “enojados” con el Presidente.

También podés leer Acá no pasó nada: después del temblor, mil flores entre Fernández y Bordet

Según explicó, contemplará la reducción de la tarifa eléctrica con una baja importante en el componente impositivo de la boleta; y además propondrá un sistema que establezca por ley un precio “razonable” del costo de generación de energía de la represa de Salto Grande. Con esa propuesta, apuntó que se permitiría volcar parte del excedente para la reducción de la tarifa y ampliación de las regalías que serían también destinadas para la reducción tarifaria.

“Cuando fijaron beneficios al Norte Grande, excluyeron a Entre Ríos. Me quejé, me prometió tener en cuenta a la provincia porque el consumo eléctrico está elevadísimo, y no lo hizo. Con este proyecto voy a ir con todo. Tengo el consenso de muchos senadores y senadoras”, adelantó.

“Hay muchas cosas que no se entienden. El Gobierno debería tener un poquito de racionalidad y equidad para todo el país con el precio de la energía. A Buenos Aires le terminan posponiendo la segmentación, le condonan deuda a Camesa y a nosotros no nos dan beneficio de tarifa diferencial en el verano. Basta de chamuyo”, pidió.