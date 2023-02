Bordet se despega de Kueider y ratifica su alineamiento con Alberto Fernández 

El legislador anticipó en ese momento que estaba preparando una serie de medidas políticas y legislativas que romperían con su acompañamiento al Presidente y también irían en contra del gobierno nacional.

Unos días después de aquel anticipo, Kueider presentó en el Senado un proyecto de ley que busca beneficiar a las provincias productoras de energía eléctrica, Entre Ríos entre ellas, con una tarifa diferenciada para sus ciudadanos y ciudadanas. La cuestión energética es la gran cuestión en toda esa movida política del senador. Tras la medida legislativa, este miércoles se conoció la jugada política: su alejamiento del bloque oficialista.

En el entorno de Bordet, según pudo consultar este medio, aclaran que la ruptura en el Senado no significa una partida de Kueider del FdT y que por eso sigue formando parte del esquema del gobernador. “Que Bordet no avale la estrategia de romper el bloque no significa de ninguna manera dejarlo fuera de juego a Kueider”, indicó una fuente a este medio.

Sobre el futuro del gobernador en el FdT explican que Bordet solo está marcando su posición sobre un tema puntual, como lo ha hecho otras veces. “Diferir de los legisladores -como en el caso del Juicio Político a la Corte- no es romper el espacio”, aclaran.

En el desmarque que Bordet publicó este jueves dijo que “dar el debate y generar consensos dentro del Frente de Todos debe ser una premisa de nuestra fuerza política”. Y ratificó “la necesidad de estar unidos para seguir construyendo acuerdos fundamentales de cara al proceso electoral 2023”.

Aseguró también que “las fracturas sólo contribuyen a generar grietas, y nuestro objetivo como espacio político es darle a la Argentina un futuro de desarrollo y crecimiento sostenible en el tiempo. Nuestra pertenencia a este proyecto no tiene dudas ni condicionamientos”, afirmó.

El futuro de Kueider en el espacio oficialista es todavía un camino a desandar, pero el entorno del gobernador le baja el tono a interpretaciones acerca de una jugada con fichas puestas en el armado electoral. “No creo que tenga un trasfondo. Si quiere ser parte de una fórmula o algo, lo habla con Bordet”, reflexionan.

La lectura coincidente sobre el desplazamiento de Kueider en el Senado es que tiene más que ver con un posicionamiento para poder aprobar leyes que considera importantes. En el caso de Entre Ríos, el senador se empecinó en que se apruebe su proyecto que baja el IVA a las boletas de la luz del 21% al 5% y restituye soberanía a la represa de Salto Grande.