Raúl Jalil no logra contener al PJ y entra en riesgo la adhesión al RIGI en Catamarca

El gobernador de Catamarca , Raúl Jalil , espera que en estas semanas la Legislatura apruebe la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) impulsado por Javier Milei . Sin embargo, la sanción no está garantizada porque el bloque oficialista llega al debate con posiciones divididas. Aún no se sabe qué hará más de la mitad de la bancada, que responde en la cámara baja provincial a las otras dos figuras del peronismo local, la senadora Lucía Corpacci y al intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi .

“Si no se aprueba, vamos a tener muchas desventajas con respecto a otras provincias que sí lo van a aprobar y que ya lo están aprobando”, afirmó Jalil días atrás. Sin embargo, el bloque oficialista no acompaña abiertamente el proyecto. Algunos diputados del peronismo local ya anticiparon que votarán en contra y la gran mayoría no expresó abiertamente su voto, por lo que el resultado es incierto.