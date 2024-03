El dialoguismo de Martín Llaryora con Javier Milei entra en zona de riesgo por los despidos en el Estado

Martín Llaryora celebró como un triunfo que el megaproyecto de Javier Milei haya desestimado la posibilidad privatizar las empresas con sede en Córdoba . Sin embargo, la intención de no sumar conflictividad en un escenario social complicado empieza a frustrarse con la motisierra que cae sobre las empresas públicas , sumando despidos, retiros voluntarios y cesantías en nombre del ahorro fiscal .

Pero a pesar de que evitó la privatización de la Fábrica Militar de Aviones (Fadea), los Servicios de Radio y TV de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), las plantas de Fabricaciones Militares en Villa María y Río Tercero ; y la planta nuclear de Embalse , no logra incidir para que la decisión del achicamiento que lleva adelante la gestión nacional no se lleve puesto a cientos de empleos y active focos de conflicto que empiezan a derramar sobre el territorio.

“A esa pregunta no me la tendrías que hacer a mí”, dijo el gobernador cuando un periodista pidió información sobre la suba en las tarifas de energía eléctrica , la semana pasada, en Villa Santa Rosa . Así, replicó una estrategia que estrenó a medida que avanzaba el recorte nacional.

“Nosotros trasladamos todo a tarifas”, explican desde Córdoba en el intento de dejar en claro que no existe la posibilidad de que la Provincia asuma los costos del recorte de fondos que lleva adelante la Nación .

Por eso, cada continuidad de programa se celebra como un logro y se vende como una de las grandes diferencias con la gestión libertaria. El ejemplo más claro de dicho movimiento es la subsistencia de los programas provinciales que subsidian el transporte público, que por el recorte de Milei experimento la suba de tarifas más acelerada de su historia.

Los efectos de caputazo en Córdoba

La jornada nacional de protesta que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protagonizó este martes tuvo como eje la situación en las empresas públicas. Como se sabe, son las apuntadas por el ministro de Economía, Toto Caputo, para avanzar en el camino de déficit cero que Milei quiere declarar “innegociable” en uno de los puntos del Pacto de Mayo.

Al cierre de las dependencias en los centros de referencia (CDR) y los despidos que se enumeran en las sedes de ANSeS, se suman planes de achicamiento con retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, suspensiones y cese de contratos en las plantas de Río Tercero, Villa María, Córdoba y Embalse.

El panorama no se termina allí, porque de los hoteles que fueron destino del turismo social desde mediados del siglo pasado amenazan la continuidad laboral de decenas de trabajadores en el Valle de Calamuchita y el virtual vaciamiento de la Administración de Parques Nacionales complica la continuidad laboral de los más de 90 trabajadores que se reparten en los tres parques cordobeses. La mayoría de ellos, desarrollando su actividad de modo precario. En la misma situación se encuentran unos 48 contratados que trabajan en la CONAE.

La situación en Río Tercero

“No nos venden ni nos privatiza pero nos liquidan y nos dejan que nos velemos a nosotros mismos”. La frase proviene de un trabajador de la Fábrica Militar de Río Tercero, una de las dependencias nacionales emblemáticas del centro del país.

La planta de Río Tercero se autosustenta a través de la producción de ácido nítrico. El principal comprador de ese insumo en la petroquímica instalada en la misma ciudad, que acaba de anunciar un parate total de su actividad producto de la caída general en las ventas. “Eso empeora una situación que ya venía complicada por el ajuste”, dicen los trabajadores riotercerenses de FM.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ferrermarcos/status/1707621930893762689&partner=&hide_thread=false La Universidad Nacional de Río Tercero es una realidad. La felicidad es inmensa. GRACIAS! La tan ansiada reparación se hizo esperar, pero llegó. A toda la comunidad de nuestra ciudad, a las víctimas, su familiares, a Coca, a Fabi, esto es todo de Uds y nuestro! pic.twitter.com/0IWbhA1OtI — Marcos Ferrer (@ferrermarcos) September 29, 2023

En total se trata de 380 colaboradores, casi la misma cantidad que hay Villa María, entre los cuales sólo seis son de planta permanente. “Cuando la petroquímica vuelva a producir, nosotros vamos a estar de paro”, anticipan a la espera de un recorte que, estiman, intentará llevarse puesto al 15% del personal.

La situación amenaza con embarrarle la cancha a Marcos Ferrer, una las promesas proyectivas del intendentismo radical, a quien un sector del personal estatal lo acusa por “no defender” y “querer privatizar” la empresa.

El escenario más temido por Martín Llaryora

Hace menos de un mes Rodrigo de Loredo dijo que su “gran amigo” había calificado a la situación de la empresa era “un desastre”, algo no que no cayó del todo bien entre los representantes gremiales que apuntan al intendente que, por estas horas, busca la manera que el ajuste no frustre su sueño de cortar la cinta en la Universidad Nacional de Río Tercero.

Allí se descubre otro de los grandes focos de conflicto que amenaza con tener impacto directo en la capital provincial, el lugar donde a diario se suceden las movilizaciones en contra del ajuste nacional y las consecuentes reacciones provinciales. Se trata del recorte en el presupuesto universitario que también unifica el reclamo de la comunidad de docente y no docente, alumnado y egresados. Se cuentan de a cientos de miles y afecta a los SRT, otro de los emblemas cordobeses cuya crisis va ganando terreno ya no en la discusión mediática, sino también en las movilizaciones callejeras.

En menor medida, lo mismo sucede con los trabajadores de Radio Nacional cuyo futuro esta atado a la decisión nacional en torno a los medios públicos.

Todo ese combo que empieza a movilizarle el territorio a Llaryora se completa con la situación en Fadea, donde ya hubo medio centenar de despidos y, pese a que la actividad se continúa, la proyección de falta de inversiones ya justifica la puesta en marcha de un plan de retiros voluntarios con el fin de achicar la planta.

Nadie sabe cuál será el siguiente paso.