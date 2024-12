El arzobispo de Córdoba la vio: un jubilado se quiso prender fuego por no recibir sus remedios

La decisión del gobierno de Javier Milei de recortar la cobertura de medicamentos a jubilados provocó la crítica del arzobispo de Córdoba , Ángel Rossi , que calificó la medida como una "eutanasia encubierta" y presagió un hecho lamentable que ocurrió este jueves: un jubilado se quiso prender fuego frente a la sede central del PAMI por no recibir sus remedios.

El religioso parafraseó este miércoles al papa Francisco y apuntó contra la gestión libertaria por la restricción que implica tramitar el nuevo “subsidio social” a quienes perciban más de $390.000 mensuales, no estén afiliados a una prepaga y no tengan un automóvil de menos de 10 años. "Quién pensó esto no pisa la tierra", dijo Rossi en declaraciones a Mitre Córdoba tras conocer la medida que tomó el Ejecutivo sobre restringir la cobertura del 100% de los medicamentos a los beneficiarios del subsidio social.