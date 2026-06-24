Buenos Aires: La Cámpora busca retener Olavarría y Azul, distritos clave de la Séptima sección

La Cámpora apuesta fuerte en la Séptima sección electoral de Buenos Aires : Olavarría y Azul , los dos distritos de mayor peso electoral de la región, tienen intendentes propios de primer mandato que pueden ir a la reelección en 2027, una ventaja escasa en el peronismo bonaerense.

Los dos distritos que La Cámpora le arrebató al PRO en un batacazo político y electoral en 2023, son las joyas donde la organización que lidera Máximo Kirchner apuntará todos los cañones para conservar el año que viene, con la pulseada interna en el peronismo como tensión de fondo.

Meses atrás, Kirchner reunió a sus responsables del interior bonaerense en un plenario con Facundo Tignanelli , Maximiliano Wesner , Nelson Sombra y el referente seccional César Valicenti entre los presentes. El mensaje fue claro: consolidar lo ganado en 2023, sostener las gestiones y apuntar a la reelección.

La sección tiene ocho distritos y menos de 280 mil electores. Olavarría y Azul concentran la mayor parte de ese padrón -el primero con casi 100 mil habilitados para votar, el segundo con alrededor de 73 mil- y juntos explican cerca del 70% del electorado seccional. Valicenti, ex diputado provincial, opera como el articulador del kirchnerismo en la región. Su pareja, Mercedes Landívar , es la jefa de Gabinete del municipio de Olavarría.

Wesner llegó a la intendencia de la capital del cemento en 2023 con el 41,56% de los votos, y consolidó ese capital en las legislativas de septiembre de 2025, cuando obtuvo el 38,81% y logró mayoría automática en el Concejo Deliberante. Encuestadores que midieron su imagen, como CB Global Data, le dieron en abril de 2026 un diferencial positivo de 21,6 puntos, el más alto de la región. El panorama de Sombra en Azul es más ajustado: ganó en 2023 con el 34,5% en una elección reñida con tres fuerzas, enfrenta algunas críticas por su gestión y registra el peor diferencial de imagen de la sección, con 5,8 puntos negativos según el mismo relevamiento.

La apuesta del axelismo

En paralelo, el axelismo viene construyendo presencia en la Séptima desde hace dos años. El Movimiento Derecho al Futuro organizó plenarios en Tapalqué con los ministros Carlos Bianco y Gabriel Katopodis, y colocó en ese armado una figura de peso local: el ex intendente olavarriense José Eseverri, quien gobernó el distrito entre 2007 y 2015. Es la apuesta del kicillofismo para dar la pelea en la Séptima.

En el cierre de listas para las legislativas de 2025, el kicillofismo promovió a Eseverri para encabezar la nómina al Senado bonaerense por la Séptima. La Cámpora lo vetó. La lista cerró con nombres del kirchnerismo y el resultado fue favorable al peronismo: Fuerza Patria se quedó con los tres senadores en juego, entre ellos la azuleña María Inés Laurini.

Pelea en el corazón del interior bonaerense

El episodio dejó en claro dónde está la manija territorial y cuánto le cuesta al gobernador colocar candidatos propios en los distritos gobernados por La Cámpora. El massismo aparece como el tercer actor en la ecuación, con el control de dos intendencias de peso relativo en términos electorales, como Bolívar y Roque Pérez.

En medio del recalentamiento de la interna de los últimos días, y el anuncio de Carlos Bianco de que el axelismo apostará por la PASO como herramienta para dirimir su disputa con el kirchnerismo, en la Séptima sección el peronismo empieza a moverse al ritmo de esa pelea de fondo. El proyecto de reelección de Wesner y Sombra, una de las grandes apuestas de La Cámpora para 2027, es, también, un movimiento en la disputa por la conducción del peronismo en el corazón del interior bonaerense.