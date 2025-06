Dólar colchón: La Libertad Avanza patea el debate una semana porque faltan firmas para dictaminar

La Libertad Avanza patea el debate del proyecto de "inocencia fiscal", que permite usar el dólar no declarado para gastos corrientes, una semana en la Cámara de Diputados ya que no tiene las firmas necesarias para dictaminar en la comisión de Presupuesto, que tendrá a cargo la discusión junto a la de Legislación General y la de Legislación Penal.

Dólar pisado

Antes de llevar el proyecto al recinto es necesario dictaminar. Un debate reglamentario repetido es qué ocurriría si en una de las comisiones no reúniera la mitad más uno de las firmas, pero entre las que conforman el plenario sí hubiese una mayoría. Una parte de la biblioteca indica que no sería válido el despacho porque una de las comisiones no registraría el cuórum.