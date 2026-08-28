Diputados: La Libertad Avanza citó a una reunión informativa por endeudamiento para bloquear la sesión

El Gobierno activó su contraofensiva para boico tear la sesión que pidió la oposición en Diputados el 9 de septiembre, para tratar proyectos sobre el endeudamiento familiar. Como anticipó Letra P , La Libertad Avanza citó a una reunión informativ a de la Comisión de Finanzas para debatir las iniciativas presentadas.

El plan de la Casa Rosada tiene dos objetivos. El primero es tener elementos para bloquear una eventual citación a comisones. El segundo, y más importante, es sumar argumentos para persuadir a los gobernadores aliados.

Ocurre que la unidad opositora incluyó a diputados que suelen oficiar de aliados a Javier Milei y responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). También colaboraron los emisarios de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), que tienen sus bancas en el bloque Provincias Unidas.

"La idea es que quede claro que no es un problema sistémico y de esa manera lograr que no den cuórum", confirmaron a Letra P fuentes de La Libertad Avanza. Para cumplir ese objetivo, el presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli , convocará a economistas y divulgadores que niegan una crisis económica por el endeudamiento de las familias. La reunión será a las 13.30 horas.

Los números son claros: si los representantes de los gobernadores aliados a la Casa Rosada cambian de postura no habrá cuórum en la sesión del 9/9. Ese día, los líderes de la oposición planean citar a plenarios para emitir dictámenes. El otro tema de la sesión es la emergencia en Discapacidad. Por ahora, el Gobierno no tiene estrategia para frenar este debate.

El plan de La Libertad Avanza

La citación a la reunión informativa no especifica los expositores. "Concurrirán también expertos invitados para exponer sobre los temas propuestos. El listado de expositores será puesto en conocimiento de los miembros de la comisión, a la brevedad", señala la misiva que este viernes llegó a los despachos.

En La Libertad Avanza aseguran que la oposición podrá invitar a los especialistas que prefiera. "No hay lista porque se le va a dar tiempo a los bloques para proponer. La convocatoria es abierta. También podrán hablar los autores de los proyectos", indicaron.

CORTINA DE HUMO



El oficialismo convocará a las comisiones de Finanzas y de Discapacidad para empezar a debatir el sobreendeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. PERO ESTA JUGADA ES DISTRACTIVA. NO ALCANZA, porque para dictaminar los proyectos… https://t.co/0BdvCjrRxZ — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) August 28, 2026

La primera reacción fue del diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, uno de los artífices de la unidad opositora en este tema. "Es una jugada distractiva. No alcanza, porque para dictaminar los proyectos y poder llevarlos al recinto hace falta que las comisiones trabajen en conjunto y pongan fecha para dictaminar", indicó.

El bonaerense le tiró presión a los jefes provinciales. "Los gobernadores van a ser clave: no pueden mirar para otro lado ni ayudar nuevamente a la Casa Rosada por acción u omisión", advirtió.

La estraegia opositora

La decisión del Gobierno también busca un debate legal. Por reglamento, los emplazamiento tienen como argumento una dilación de los temas y por lo tanto la oposición no podría alegar esa situación para citar a Finanzas. De todos modos, una mayoría coordinada siempre pone las reglas del juego en el recinto.

Como explicó Letra P, para llegar a un acuerdo, en la oposición evaluaban tratar únicamente los proyectos con giro a Finanzas y a Defensa de la Competencia, Usuario y del Consumidor. Busca excluir las iniciativas que impliquen costo fiscal, que deben tratarse en Presupuesto.

"Nuestro plan no cambia: vamos a citar en la sesión a un plenario conjunto con fecha para dictaminar", contó a Letra P un diputado opositor al tanto de las negociaciones. En las primeras charlas, diputados del peronismo y PU acordaron que el debate de endeudamiento familiar tenga varios plenarios. La prórroga de emergencia en Discapacidad se trataría en una sola reunión.

El viaje a Brasil

La convocatoria a la reunión informativa del miércoles tiene otra trampa: ese día, un grupo de diputadosopositores estará en Brasil para reunirse con el senador Nelson Trad, del PSD, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CRE) del Senado Federal.

El viaje lo organizó Nicolas Massot y también prevé participar el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez. Fue por esa razón que la sesión especial se pidió para el 9.