Diputados: el FdT retoma el hilo perdido y apuesta al 28 de febrero para sesionar

El pedido presentado propone tratar la moratoria previsional que ya fue aprobada por el Senado y no puede ser abordada en Diputados desde diciembre. La movida no tendrá grandes ambiciones. No buscará meter más puntos del temario establecido por el Ejecutivo y sólo sumará la norma para reglamentar el uso digital de historias clínicas que podría perder estado parlamentario si no avanza. Los demás textos que habilitó el Presidente para extraordinarias quedarán para marzo y coronarán otro período de verano con un amplio temario, pero con escasísimos tratamientos. Sin embargo, si la sesión del 28 llegara a buen puerto quedaría inaugurada otra aritmética en un recinto jaqueado por una tirante paridad entre oficialismo y oposición.