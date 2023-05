Dionisio Scarpín: "Vamos a ganar la interna y el resto nos va a acompañar"

-No, y nosotros quedamos muy conformes con la lista que armamos. Logramos incluir diferentes partidos, además de la UCR está CREO del intendente Pablo Javkin, el partido de Betina Florito, el PRO, el GEN. Tenemos muy buena representación partidaria y también territorial, que era un desafío. ¡Que alguien me diga si alguna vez no costó armar una lista de diputados! Siempre cuesta sobre todo cuando uno quiere dar participación a muchos partidos y que tenga representación territorial. La negociación fue un proceso respetuoso y resultó bien, que es lo más importante.