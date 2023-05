Propicia una interpretación del artículo 29 de la Constitución provincial que fija a partir de los 18 años el voto, y que argumenta extensamente en su dictamen, según el cual "lo que está sin mencionar no necesariamente está excluido; no es una negativa a reconocer otros derechos". Hace también un desarrollo en el que argumenta que lo que dice la Constitución provincial "no tiene porqué excluir a otras personas que, en 1962, no fueron consideradas parte de ese cuerpo electoral". Desde aquel año la carta magna provincial no fue reformada.