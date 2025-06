Diez años después, seguimos gritando: Ni Una Menos

Cuatro años después, en 2019, cuando Elon Musk todavía no había comprado Twitter ni barrido con la ingenuidad de interactuar en un espacio seguro, yo misma tuiteaba: “ Navila Garay , Vanesa Caro , Cecilia Burgadt , Cielo López . Cuatro femicidios en un fin de semana. No es una suma. No las encuentran muertas. Son mujeres asesinadas por femicidas. Es violencia machista. Después preguntan por qué estamos enojadas. Seguimos gritando #NiUnaMenos”.

tuit marcela ojeda.jpg

Entonces estallaron las llamadas a la línea 144, de acompañamiento y atención a las víctimas de violencia machista, una política pública de 2013, incluida en la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Ya no eran casos aislados, eran un problema público y social, aunque el espacio más inseguro fueran (siguen siendo) las propias casas.

Las marcas de la motosierra de Javier Milei

Diez años después, la línea 144 está desfinanciada –como la mayoría de los programas de protección a las personas en situación de violencia de género- y redujo su personal en un 45%. Son muy pocas las operadoras atendiendo los llamados que, seguramente hoy, volverán a copar las líneas. Este es sólo uno de los retrocesos que impuso el gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, negar la desigualdad y la violencia machista no las hace desaparecer. La gestión actual sostiene que “los homicidios de mujeres bajaron un 14,3%”. Este dato no es un indicador para hablar de violencia de género, sencillamente porque se refiere a otra cosa: un homicidio no es lo mismo que un femicidio. No toda muerte de una mujer a manos de un hombre es un femicidio. Además, esos datos no son informados por el Ministerio de Seguridad, sino por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Sus informes muestran que los femicidios se mantienen estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año.

El observatorio Ahora que sí nos ven contabiliza, en estos diez años, 2827 femicidios en Argentina, un asesinato motivado por el género cada 31 horas. En línea con la “batalla cultural”, hoy no existen datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. El sistema de medición dejó de relevar la información nacional y se dejaron de publicar las estadísticas. Con el desmantelamiento de programas y espacios de atención, es posible que haya menos mujeres buscando ayuda. La ausencia del Estado genera más desigualdad; no mostrarla no la reduce.

placa femicidios 2015 2025.jpg Los femicidios contabilizados desde el 3 de junio de 2015, el día de la primera marcha de Ni Una Menos.

Además de desmantelar las políticas de prevención, el Gobierno vació de presupuesto el Programa Acompañar, que asistía a las mujeres que sufren violencia de género: lo redujo un 82% y la cantidad de mujeres asistidas cayó 98,72%.

Pierde el Estado con el ajuste de Javier Milei

La organización ELA hizo una cuenta que contradice la eficacia de la motosierra: además del costo irreparable en vidas, abandonar la prevención y asistencia también tiene un altísimo costo para el propio Estado: es 22 veces más caro no intervenir a tiempo que invertir en políticas integrales.

La lista de ataques a las políticas de prevención y asistencia es larga y alineada con el objetivo de negar la desigualdad, una pelea que recrudece en las efemérides y que el Gobierno sostiene porque forma parte de su “batalla cultural”, en la que los feminismos, además de los equipos del Garrahan, el periodismo, jubilados, científicos y un largo etcétera de personas e instituciones, son enemigos a los que hay que borrar del mapa.

milei lugones motosierra.jpg Javier Milei con el secretario de Salud antivacunas de Estados Unidos, Robert Kennedy, que empuñó la motosierra libertaria.

Lo que pasa es que no es tan fácil. Ni Una Menos cosechó semillas que el movimiento de mujeres venía sembrando con los encuentros nacionales y las luchas por la igualdad (desde el voto hasta el matrimonio igualitario, el divorcio, la patria potestad compartida, el aborto legal y tantas otras conquistas). Las raíces están firmes.

El informe Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina, de finales de 2024, revela que el 62% de la sociedad considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo, el 79% prefiere un Estado que brinde protección ante violencias, el 58% cree que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes y el 85% considera que queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Más allá de la evidencia, la capilaridad territorial conseguida después de diez años no se puede borrar de un plumazo: las redes de mujeres (al frente de los comedores, asistiendo a víctimas de violencia, acompañando abortos en lugares donde no hay insumos, denunciando abusos) resisten. Es que nunca se fueron. ¿Dónde están las feministas?, preguntan en las redes los trolls beneficiados por los algoritmos. Acá estamos, responde un coro a lo largo y a lo ancho de la Argentina.