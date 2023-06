Ni Una Menos: usted preguntará por qué marchamos

Sólo tres casos sirven para ejemplificar a miles. Aunque no todas las historias son iguales tienen en común la falta de respuesta para las denunciantes o, peor aún, la complicidad del Poder Judicial con los femicidas. Porque restar importancia, burocratizar, no tomar medidas, no escuchar, no disponer de acompañamiento legal gratuito son sinónimos de connivencia. Es quizá, la principal respuesta a la pregunta de por qué el 80 por ciento de las mujeres asesinadas por razones de género no hizo ninguna denuncia.