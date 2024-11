Presupuesto 2025: un año sin recursos para enfrentar la violencia de género

Parálisis y desfinanciamiento en Argentina

La paralización de la obra pública también tiene su impacto en materia de género. Hay 69% menos de presupuesto para fortalecimiento edilicio de jardines infantiles y un recorte del 83% de inversión en infraestructura social y del cuidado, en comparación con lo ejecutado el año pasado.

El Proyecto de Presupuesto 2025 no contempla el programa Acompañar y no hay partida identificada para La Línea 144.



El proyecto tampoco incluye la erogación asociada a Educación Sexual Integral.



“Con el proyecto actual se profundiza la situación de parálisis actual en el que se encuentran las políticas para el abordaje de las violencias de género”, sostienen ELA y ACIJ, que hicieron una proyección conservadora (del 18%) de la inflación del año próximo para poder hacer los cálculos, pero todavía es una incógnita cómo será ese panorama.

ESI con Javier Milei, ¡afuera!

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) establece que todo el estudiantado tiene derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales. Según lo monitoreado por ELA y ACIJ, el presupuesto otorgado este año a la implementación de esta normativa es el más bajo de los últimos siete años. Sería la primera vez que el presupuesto nacional no contempla una partida destinada a su fortalecimiento de la ESI desde que se sancionó su ley el 4 de octubre de 2006.

Analisis-proyecto-presupuesto-2025.pdf

Si se compara lo ejecutado en 2023, los recortes también alcanzan al Plan ENIA, que redujo a la mitad el embarazo adolescente en Argentina: hay un 78% menos de dinero destinado para esta política que empezó a implementarse durante la gestión de Mauricio Macri y se continuó durante el gobierno de Alberto Fernández.

Mientras en el Congreso no avanza la discusión por el Presupuesto 2025 dentro de los plazos formales, aparece en el horizonte la posibilidad de ampliar la prórroga del Presupuesto 2023, que ya fue extendido para este año. Este tipo de desplazamientos es un obstáculo para la transparencia y abre un camino para la distribución de fondos de manera discrecional por la desactualización que plantean las proyecciones.

Si bien no es una novedad el ataque a las políticas de género en términos simbólicos del gobierno liberal libertario, en medio de la discusión están las historias de vida de las personas que atraviesan situaciones de maltrato y no tienen respuesta estatal. La violencia machista no puede resolverse entre privados. Las organizaciones advierten que el impacto de la desinversión en estas políticas tiene un impacto alto aún para el propio Estado: es 22 veces mayor el costo de intervenir de manera tardía en casos de violencia de género. El Gobierno no la ve.