Diario de la Convención de Santa Fe, día 22: oficialismo y oposición negocian cambios en las reglas de juego

Diario de la Convención de Santa Fe, día 22: apuran un cambio en las reglas de juego para ampliar consensos

Horas antes de iniciarse el período clave de dictámenes de comisiones , las distintas bancadas de la Convención que discute la reforma constitucional de Santa Fe negocian aceleradamente un cambio en las reglas de juego que permita expresar con mayor claridad consensos y disensos sobre la enorme diversidad de temas en discusión.

La modificación reglamentaria en danza consiste, básicamente, en que las comisiones puedan tener despachos de mayoría y minoría por tema y no dictámenes generales, como establece la letra en vigencia.

Fue el convencional Marcelo Lewandowski (Activemos) quien presentó un proyecto para avanzar con estos cambios. Lo expuso en la última sesión del pleno de la Convención , en donde planteó las dificultades para ordenar las propuestas en comisiones donde existe amplia heterogeneidad en tópicos y en posiciones.

Esa iniciativa quedó escenificada con mayor claridad en la reunión de este martes de la comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo , en la cual la división de posturas se expresa según cuál de los dos bloques temáticos esté en debate.

Al inicio del encuentro, la principal espada legislativa de Amalia Granata , Emiliano Peralta , retomó la idea de Lewandowski, en este caso ante un escenario de consenso casi absoluto en la reforma al Poder Legislativo, por caso la distribución de bancas por sistema D’Hont, y divergencias notables en relación al Poder Ejecutivo, concretamente en la posibilidad de reelección para el gobernador Maximiliano Pullaro y la inclusión en la nueva Carta Magna de los DNU provinciales.

peralta.malfesi-farias-tejeda

Su compañera de bloque, Silvia Malfesi, sintetizó la situación con su habitual estilo directo: “Si sacamos la paridad de género, esto saldría como por un tubito”. Y más tarde sugirió “hacer un asado”, como tradicional método criollo de zanjar diferencias.

Qué dispone el oficialismo

Ante esta propuesta, el convencional del PRO Cristian Cunha pidió conocer las opiniones de las distintas bancadas. Beatriz Brower, de La Libertad Avanza, respaldó el planteo de Peralta, mientras que el jefe del bloque Más para Santa Fe, Rubén Pirola, consideró que la propuesta “tiene asidero”, pero recordó que hasta ese momento se tenían que “ceñir al reglamento”, que establece despachos generales de comisión y no por tema.

Luego de varias exposiciones sobre el punto, el socialista Pablo Farías confirmó el interés: “Estamos buscando una alternativa", adelantó. "Lo vamos a resolver de acá al jueves (día de la próxima reunión de comisión). Está claro el planteo y lo receptamos”, agregó y luego avisó que se discutirá en el ámbito de la rosca por excelencia: Labor Parlamentaria.

“Confiamos en Labor Parlamentaria… o no”, señaló entre risas el presidente de la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativa, el radical Rodrigo Borla. Pirola agregó después, también en tono de chiste: “No sé si lo del Partido Socialista fue una amenaza o una aclaración”.

borla-traferri-sclafani

El conflicto sin saldar por los DNU santafesinos

La dinámica de esta reunión mostró los acuerdos alcanzados en el seno del oficialismo, pero también los puntos de choque. Daiana Gallo Ambrosis, del PS, fue la miembro informante de la redacción consensuada en Unidos, que por ahora sólo abarca a los cambios en el Poder Legislativo. Sobre ese texto del interbloque mayoritario, el resto fue haciendo sus aportes.

Como ya se dijo, hay serias diferencias todavía en el bloque temático del Poder Ejecutivo. Pero no sólo con la oposición, o al menos una parte considerable de ella, por la chance de reelección de Pullaro. También existen divergencias todavía no saldadas en Unidos por el rechazo del socialismo a habilitar los DNU, o “decretos de emergencia”, en la nueva Constitución.

De hecho, hubo una sintomática publicación en la red social X de Lionella Cattalini hace apenas dos días. Si bien no forma parte de la comisión, fue la dirigente socialista quien levantó tempranamente la voz en otro segmento de la Convención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lionecattalini/status/1954537126415986826?s=46&partner=&hide_thread=false Queremos que la nueva constitución de Santa Fe prohíba expresamente el dictado de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Te cuento por qué — Lione (@LioneCattalini) August 10, 2025

Al respecto, un reformador pullarista contestó escuetamente, al cierre de esta nota, a la consulta de Letra P: “Aún en debate”. La resolución de esta polémica se verá en las próximas horas.