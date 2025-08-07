Diario de la Convención de Santa Fe, día 19: la rosca por el cierre de alianzas se coló en la reforma

El pleno de la Convención que debate la reforma constitucional de Santa Fe sesionó este jueves para tomarle juramente a Verónica Colombo , la reemplazante de Alejandra Locomotora Oliveras , y cerró así un doloroso capítulo . Todo ello, en medio de la alta tensión política por el inminente cierre de alianzas para las elecciones del 26 de octubre.

La Legislatura de Santa Fe es, por antonomasia, sede de negociaciones políticas de todo calibre. Es por eso que este jueves, en el que coincidieron el cierre de alianzas para las elecciones de octubre con la sesión del pleno de la Convención y presencia masiva de reformadores, los pasillos se transformaron en escenario de cuchicheos de todas las tribus, charlas informales con periodistas y comentarios sobre reuniones reales o imaginarias que se desarrollaban en paralelo.

De hecho, tal como informó Letra P , el despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia, en manos de la socialista Clara García , se abrió el miércoles para el despliegue de las conversaciones entre referentes del partido de la rosa de cara a la integración de la nómina de Provincias Unidas .

Algunos, cada tanto, cruzaban la plaza de la Legislatura para relojear quiénes entraban y salían de “la oficina de General López 3350”, el campamento de Omar Perotti y el bloque de diputados provinciales Hacemos Santa Fe , a la que hizo referencia irónicamente el gobernador Maximiliano Pullaro al hablar de la paritaria estatal: "En nuestra gestión los salarios le ganaron a la inflación. Los que tengan que reclamarle a Perotti, vayan a General López 3055. Allá tiene su oficina". Fue la perottista Celia Arena quien salió a contestarle al mandatario vía X. Sobre la rosca electoral, poco y nada en ese lugar.

Una de los interrogantes que empezó a sobrevolar la Convención constituyente es si el alto voltaje político propio del cierre de alianzas y, próximamente, listas puede filtrarse en el proceso reformista y generar zozobras fuera de agenda.

“Salvo algún caso en particular, no veo que en la lógica de los distintos espacios del peronismo se mueva demasiado”, consideró una fuente de la bancada Más para Santa Fe, quien luego afirmó filosamente: “La convención está encapsulada de la sociedad, también lo va a estar del cierre de listas”. Un dirigente de otro sector del panperonismo opinó en idéntica línea: “Son compartimentos estancos”.

En la vereda de Unidos hay, en términos generales, una evaluación similar. No obstante, un convencional del oficialismo que suele ser optimista fue en esta ocasión más cauto, al menos en relación a su bancada, y señaló a este medio que “todos los problemas de afuera aportan al caos o al orden, más en época de definiciones”. Dicho de otro modo, si hay bronca en el cierre, hay bronca en la Convención. Y viceversa.

En el arco de las derechas puras, La Libertad Avanza cuenta con una formación reformista cuyo protagonismo es mayormente ajeno a la disputa por la integración de la nómina. Esa lapicera no está en la Legislatura.

Somos Vida, por su parte, tiene en el interior de su bloque constituyente una prueba concreta de las tratativas entre la líder y posible primera candidata, Amalia Granata, y Elisa Carrió: Lucila Lehman, histórica dirigente de la Coalición Cívica, es una de las integrantes. No hay nada aún que indique que, ante un eventual fracaso de las negociaciones electorales, se vaya a producir un quiebre.

Juró Colombo

La cuarta sesión del pleno de la constituyente comenzó a las seis de la tarde, media hora después de lo previsto, y tuvo como objeto la incorporación de Verónica Colombo, la dirigente radical del sur santafesino que reemplaza a Oliveras.

“Un minuto de silencio para la amiga Locomotora”, pidió el presidente de la Convención, Felipe Michlig, al inicio de la sesión, la primera después de la muerte de la malograda constituyente. Tras las formalidades del caso, Colombo juró por Dios y por la Patria.

Esta sesión también fue la primera en poner en práctica la modalidad de presidentes honorarios. El homenajeado en esta ocasión fue Roberto Juan Sinigaglia, convencional constituyente santafesino en 1962 por el Partido Laborista, fundador de la Gremial de Abogados de Buenos Aires, defensor de presos políticos y desaparecido por la dictadura cívico-militar en 1976, cuando junto a Mario Hernández estaban preparando hábeas corpus por el secuestro del escritor Haroldo Conti.

El pedido fue presentado a la Convención por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y por el Espacio de la memoria de Rafaela, su ciudad de nacimiento. Facundo Olivera, de Más para Santa Fe, presentó el proyecto de resolución que fue avalado por los reformistas.