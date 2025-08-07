LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 19: la rosca por el cierre de alianzas se coló en la reforma

La Legislatura se llenó de versiones y negociaciones vinculadas al escenario electoral de octubre. Juró la reemplazante de Locomotora Oliveras.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
Diario de la Convención de Santa Fe, día 19: la rosca por el cierre de alianzas se coló en la reforma

Diario de la Convención de Santa Fe, día 19: la rosca por el cierre de alianzas se coló en la reforma

Notas Relacionadas
Diario de la Convención de Santa Fe, día 18: un proyecto para regular transiciones reavivó viejos rencores
LA CARTA MAGNA

Diario de la Convención de Santa Fe, día 18: la reelección de Pullaro disparó chicanas y viejos rencores

Por  Gustavo Castro

La Legislatura de Santa Fe, centro de rosca

La Legislatura de Santa Fe es, por antonomasia, sede de negociaciones políticas de todo calibre. Es por eso que este jueves, en el que coincidieron el cierre de alianzas para las elecciones de octubre con la sesión del pleno de la Convención y presencia masiva de reformadores, los pasillos se transformaron en escenario de cuchicheos de todas las tribus, charlas informales con periodistas y comentarios sobre reuniones reales o imaginarias que se desarrollaban en paralelo.

Giuliano-DePonti-Monteverde
Los peronistas Diego Giuliano, Lucila De Ponti y Juan Monteverde conversan en un pasillo de la Legislatura en pleno cierre de alianzas

Los peronistas Diego Giuliano, Lucila De Ponti y Juan Monteverde conversan en un pasillo de la Legislatura en pleno cierre de alianzas

De hecho, tal como informó Letra P, el despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia, en manos de la socialista Clara García, se abrió el miércoles para el despliegue de las conversaciones entre referentes del partido de la rosa de cara a la integración de la nómina de Provincias Unidas.

Algunos, cada tanto, cruzaban la plaza de la Legislatura para relojear quiénes entraban y salían de “la oficina de General López 3350”, el campamento de Omar Perotti y el bloque de diputados provinciales Hacemos Santa Fe, a la que hizo referencia irónicamente el gobernador Maximiliano Pullaro al hablar de la paritaria estatal: "En nuestra gestión los salarios le ganaron a la inflación. Los que tengan que reclamarle a Perotti, vayan a General López 3055. Allá tiene su oficina". Fue la perottista Celia Arena quien salió a contestarle al mandatario vía X. Sobre la rosca electoral, poco y nada en ese lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/celiaarena/status/1953217279958630649&partner=&hide_thread=false

Optimismo mata campaña

Una de los interrogantes que empezó a sobrevolar la Convención constituyente es si el alto voltaje político propio del cierre de alianzas y, próximamente, listas puede filtrarse en el proceso reformista y generar zozobras fuera de agenda.

“Salvo algún caso en particular, no veo que en la lógica de los distintos espacios del peronismo se mueva demasiado”, consideró una fuente de la bancada Más para Santa Fe, quien luego afirmó filosamente: “La convención está encapsulada de la sociedad, también lo va a estar del cierre de listas”. Un dirigente de otro sector del panperonismo opinó en idéntica línea: “Son compartimentos estancos”.

En la vereda de Unidos hay, en términos generales, una evaluación similar. No obstante, un convencional del oficialismo que suele ser optimista fue en esta ocasión más cauto, al menos en relación a su bancada, y señaló a este medio que “todos los problemas de afuera aportan al caos o al orden, más en época de definiciones”. Dicho de otro modo, si hay bronca en el cierre, hay bronca en la Convención. Y viceversa.

En el arco de las derechas puras, La Libertad Avanza cuenta con una formación reformista cuyo protagonismo es mayormente ajeno a la disputa por la integración de la nómina. Esa lapicera no está en la Legislatura.

Somos Vida, por su parte, tiene en el interior de su bloque constituyente una prueba concreta de las tratativas entre la líder y posible primera candidata, Amalia Granata, y Elisa Carrió: Lucila Lehman, histórica dirigente de la Coalición Cívica, es una de las integrantes. No hay nada aún que indique que, ante un eventual fracaso de las negociaciones electorales, se vaya a producir un quiebre.

Juró Colombo

La cuarta sesión del pleno de la constituyente comenzó a las seis de la tarde, media hora después de lo previsto, y tuvo como objeto la incorporación de Verónica Colombo, la dirigente radical del sur santafesino que reemplaza a Oliveras.

Jura-Colombo-Convencion

“Un minuto de silencio para la amiga Locomotora”, pidió el presidente de la Convención, Felipe Michlig, al inicio de la sesión, la primera después de la muerte de la malograda constituyente. Tras las formalidades del caso, Colombo juró por Dios y por la Patria.

Esta sesión también fue la primera en poner en práctica la modalidad de presidentes honorarios. El homenajeado en esta ocasión fue Roberto Juan Sinigaglia, convencional constituyente santafesino en 1962 por el Partido Laborista, fundador de la Gremial de Abogados de Buenos Aires, defensor de presos políticos y desaparecido por la dictadura cívico-militar en 1976, cuando junto a Mario Hernández estaban preparando hábeas corpus por el secuestro del escritor Haroldo Conti.

El pedido fue presentado a la Convención por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y por el Espacio de la memoria de Rafaela, su ciudad de nacimiento. Facundo Olivera, de Más para Santa Fe, presentó el proyecto de resolución que fue avalado por los reformistas.

Temas
Notas Relacionadas
Pablo Farías es el nombre del socialismo para la lista del frente federal en Santa Fe.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el socialismo aceptó el convite de Pullaro y pondrá a un exministro de Lifschitz segundo en la lista

El gobernador convenció a su socio mayoritario para sumarse al grito federal y Pablo Farías secundará a Gisela Scaglia en la nómina de Provincias Unidas.
La plana mayor del PJ de Santa Fe. Foto: archivo.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Santa Fe: el peronismo selló una alianza de unidad, pero quedó una puerta abierta para la dispersión

La coalición del peronismo se llamará Fuerza Patria. Cierre de alianzas sí, unidad para la lista aún en espera. Se define el 17 de agosto.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Tucumán: el peronismo alejó el fantasma de la interna y competirá unido con el sello de Osvaldo Jaldo
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Tucumán: el peronismo alejó el fantasma de la interna y competirá unido con el sello de Jaldo

Por  Fernando Stanich
Mariano Recalde, senador, integrante de La Cámpora y presidente del PJ porteño.
ELECCIONES I 26 DE OCTUBRE

Sin Grabois, el peronismo porteño presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

Por  Francisco Basualdo
Pablo Carro, diputado de Córdoba por Unión por la Patria, y CFK.
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Fuerza Patria presentó su alianza sin el Frente Renovador de Massa

Por  Yanina Babiachuk
Rolando Figueroa quiere quedars con todo en Neuquén.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Neuquén: Figueroa y La Libertad Avanza van por el botín del peronismo en un escenario atomizado

Por  Francisco Amusategui