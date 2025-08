Diario de la Convención de Santa Fe, día 14: la inseguridad se coló en el debate de la reforma constitucional

En e l tironeo por el diseño del Poder Judicial , que e n buena medida es la pulseada por la lapicera en ese ámbito, se coló la problemática de la inseguridad. Fue el presidente de la comisión, el radical Lisandro Enrico , quien lanzó la piedra: “No pretendemos una Justicia colonizada, sí pretendemos una Justicia más abierta, más cercana a la sociedad. No con magistrados o funcionarios que piensen que tienen un cheque en blanco de por vida para jubilarse en la Justicia, para no pagar impuestos, para no pagar (la obra social del Estado provincial) Iapos, cosas que hieren y lesionan”.

Acto seguido, metió un latigazo verbal con destino en la oposición pero también hacia el interior del frente Unidos: “Tenemos algunas propuestas que pueden ser disruptivas, pero están en un marco en el cual el gobierno tiene que ser parte de la respuesta a la sociedad en materia de inseguridad", dijo y amplió que esa respuesta "no puede ser ‘yo no me meto’". "Esos gobernadores que dijeron ‘yo no me meto porque es un tema federal’ nos costaron horror en los barrios y en las ciudades cuando crecía el narcotráfico y nadie hacía nada desde el poder estatal”, cerró.