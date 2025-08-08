Diario de la Convención de Santa Fe, día 20: la reforma se enciende y empieza a cocinar su plato fuerte

Se completó este viernes el primer tiempo de la Convención de Santa Fe y la semana que viene arrancará la decisiva etapa de los dictámenes de comisiones, donde se cocinarán los textos que se votarán luego en sesiones plenarias y configurarán la conclusión de la reforma constitucional de la provincia.

Al cierre de la sesión de este jueves , en la que se tomó juramente a la reemplazante de Alejandra Locomotora Oliveras , Verónica Colombo , el presidente de la Convención, Felipe Michlig , tomó la palabra y aseguró el el cuerpo está "a punto de cumplir el 50% de la labor". Vale señalar que el próximo jueves se cumplirá el primero de los dos meses previstos para reformar la Carta Magna.

“ Comenzamos con algunas desavenencias, con algunos inconvenientes, tal vez con muchos prejuicios , con cuestiones que parecía que venían impuestas, que iba a ser difícil encontrar el consenso. Y el consenso se puede lograr después de muchas discusiones y con diálogo, no hay otra forma. Es así que nos pusimos de acuerdo, algo que parecía imposible”, agregó Michlig en su discurso.

Fue un preámbulo para el anuncio del fixture final de la reforma. “Ahora viene un trabajo muy arduo: a partir del miércoles, los diez días que tenemos para emitir dictamen y todo lo que viene”, afirmó Michlig, para luego evaluar que “a pesar de algunos escépticos que todavía pueden quedar, creo que la inmensa mayoría estamos convencidos de que con trabajo, con dedicación, podemos sacar la mejor Constitución para los santafesinos”.

Como suele ocurrir en la actividad legislativa, también en la Convención las negociaciones por los despachos de comisión serán tanto o más ásperos que la rosca por el voto final en el pleno.

Orden y política en la reforma constitucional

En la cuarta sesión de la reforma, el bloque Activemos ingresó un proyecto de resolución con el objetivo de ordenar la votación en comisiones que puede disparar especulaciones políticas. La bancada liderada por Marcelo Lewandowski establece que “los despachos generales de las comisiones permanentes deberán ser elaborados y organizados individualmente por cada artículo o tema habilitado de acuerdo a las competencias de cada comisión, no realizando un despacho general único que aborde la totalidad de los temas de su incumbencia. Sin perjuicio de lo establecido, las comisiones permanentes tienen la posibilidad de agrupar diversos artículos sobre un mismo tema en un dictamen común”.

Fue el propio senador quien expuso ante sus pares el argumento. “Llega el momento de la elaboración de los dictámenes. Hemos escuchado a instituciones, a ciudadanos de toda la provincia. Se ha dado una gran cantidad de proyectos en cada una de las comisiones. Lo que no queda muy claro, y lo he notado en varias comisiones, es cómo vamos a terminar votando cada uno de la gran cantidad de artículos que hay”, introdujo.

“Entonces –continuó- entendemos que en Declaraciones, Derechos y Garantías o en Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana hay que evitar generar despachos únicos por comisión con todos los temas porque son muy distintos. Por ejemplo, en una misma comisión está Causa Malvinas, Seguridad Pública, Servicios Públicos, mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo vamos a amalgamar tantos temas para que salga en un despacho único? Porque vamos a tener coincidencias: nadie va a estar en contra de Malvinas, salvo que alguno proponga la autodeterminación de los kelpers. Pero va a haber disidencias en temas que maneja una misma comisión”, afirmó.

No obstante, aclaró que “distinto es el caso de las comisiones de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, en donde se puede amalgamar un solo temario para ser votado”. Ese punto puede generar alguna discusión en términos operativos: hay quienes están de acuerdo con la reelección, pero no con los DNU, por ejemplo.

Además, existe un cálculo político que sobrevuela la Convención desde su inicio: votar el paquete completo disimula apoyos en temas urticantes como, nada menos, la posibilidad de que el gobernador Maximiliano Pullaro tenga la chance de renovar su mandato en 2027.

Audiencia pública en Reconquista

Este viernes la comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial realizó su segunda audiencia pública, en esta ocasión en la ciudad de Reconquista.

El escenario fue la Casa del Bicentenario, y tuvo como oradores al intendente anfitrión, Enrique Vallejos, y sus pares Gonzalo Braidot (Avellaneda), Roberto Carlos Spontón (Malabrigo), Cristian Marega (Villa Ocampo) e Iván Gastón Sánchez (Las Toscas), además de los diputados provinciales Dionisio Scarpín y María del Rosario Mancini, entre otros expositores.