Diario de la Convención de Santa Fe, día 18: la reelección de Pullaro disparó chicanas y viejos rencores

El tópico encendió al presidente a cargo de la comisión, Armando “Pipi” Traferri, quien decidió hablar y no sólo ceder la palabra: “Si me permiten… me tocó ser parte por el partido que represento (el PJ) de una de las transiciones y me consta que ha sido muy traumática. Así que me parece que es muy saludable tener en cuenta esta propuesta”. Pablo Farías, convencional socialista, lo avaló entre sonrisas irónicas: “Recuerdo la transición que usted menciona y fue bastante compleja”.