CABA 2025: las súper-PASO de la avenida del medio

En 2025, no será la provincia de Buenos Aires la madre de todas las batallas. Con varias figuras con rango de general, la pelea electoral porteña será para alquilar balcones. Batallarán Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Jorge Macri , de un lado y el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , del otro. Además, la Ciudad promete ser el epicentro de una súper-PASO de la avenida del medio, alejada de los extremos de la grieta.

El exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta , la exdiputada Elisa Carrió , el senador Martín Lousteau y el diputado Ricardo López Murphy serán las principales caras de una elección que se perfila como el campo de prueba de una centroderecha que quedó en medio de una polarización entre el kirchnerismo representado en Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA).

Horacio Rodríguez Larreta

Al igual que Macri -quien admitió que lo aburría el debate parlamentario-, Larreta dice no estar interesado en competir por una de las tres bancas del Senado en representación de la Ciudad. Dice a su mesa chica que lo suyo es el Ejecutivo y destaca el perfil de gestor que supo cultivar y que el Congreso no le representa un desafío interesante. Su entorno le contesta que no hay 2027 sin 2025. “Más aún cuando el propio Milei te pone como su principal rival”, dijo a Letra P un confidente del exalcalde que suele ser blanco de arrebatos tuiteros del Presidente.