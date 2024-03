Decretazo: Victoria Villarruel presiona a Caputo y Posse para que expongan en el Congreso

La convocatoria a la bicameral sorprendió a los funcionarios. Hasta el cierre de esta nota, fuentes de LLA del Congreso no tenían confirmadas las presencias. Esperaban visitas semanales por tandas, con Caputo y Posse al final de lista. "Los citamos para que vengan", remarcaban. Fuentes de la Casa Rosada aclararon a Letra P que no está definida ninguna visita.

Como explicó Letra P, la vicepresidenta esperaba que los gobernadores fueran convocados a la Casa Rosada para definir la próxima reunión de la comisión. Recién supo en la noche del lunes que estarían el viernes e instruyó a Pagotto a enviar la citación para un día antes.

Villarruel no puede esperar mucho más para llamar a sesión: con el recinto cerrado no puede aprobar la reforma de la legislación de lavado de activos exigida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una misión del organismo está en el país y no descarta aplicar una sanción si el Congreso no sanciona la ley.

Factor Télam

El decretazo es un compendio de desregulaciones, con la reforma o derogación de más de 300 leyes. Según las versiones extra oficiales, uno de sus artículos fue utilizado este lunes como herramienta para no abrir la agencia oficial de noticias Télam, lo que motivó un debate en el Congreso.

El tema también se discutirá en la reunión del jueves, donde Unión por la Patria, el único bloque que no participa de los acuerdos, pidió invitar a constitucionalistas para exponer sobre los alcances de un DNU. Andrés Gil Domínguez, uno de los especialistas en la Carta Magna, sostuvo el lunes que el decreto de necesidad y urgencia no alcanza para cerrar la agencia de noticias.

La oposición dialoguista acepta escuchar a constitucionalistas y podrían votar para que sean invitados. Mientras tanto, el decretazo puede ser tratado en el recinto, según todos los bloques no oficialistas, porque así lo contempla la ley 26.122 en caso de cumplirse 10 días hábiles sin haber sido dictaminado.

Aun así, Villarruel ignoró tres pedidos de sesión de Unión por la Patria y no contestó la nota de los partidos provinciales, que le solicitaron abrir el recinto cuando ella disponga para tratar el decretazo.