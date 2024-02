Efecto ley ómnibus: Unión por la Patria negocia con partidos provinciales para derogar el decretazo

La vicepresidenta Victoria Villarruel sostiene su decisión de no convocar la sesión, tal como hizo el 1 de febrero. En ese caso, el bloque UP volverá a hacer una conferencia de prensa para cuestionar su decisión y a pedir otra sesión para la semana siguiente. "Es una jugada de mecha corta. En marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias, habrá un día y hora de sesión fija", sostuvo una de sus autoridades, en diálogo con Letra P .

Según supo Letra P , las autoridades de UP de ambas Cámaras mantuvieron contactos y definieron una estrategia, que consiste en lograr rechazar el DNU en el Senado y, recién después, sumar presión en Diputados, donde los partidos locales, agrupados en el bloque Innovación Federal, se hacen sentir pero no pueden dar los votos decisivos. La UCR y Hacemos Coalición Federal son necesarios para construir una mayoría.

También contribuyó a voltear la ley ómnibus el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien tiene representantes en ambas Cámaras. Además, la ruptura de relaciones de Milei con Córdoba puede tener consecuencias en el Congreso. El Presidente incluyó a los partidos provinciales entre los "enemigos" del pueblo y le allanó el camino al peronismo para sumarlos a una embestida contra el decretazo.

El pedido de sesión para el jueves 15 tuvo la firma de 32 de los 33 miembros de UP. La única que no suscribió fue Claudia Ledesma, la esposa del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien ayudó a Milei con ausencias en las sesiones que hubo en ambas Cámaras. Se excusó en un viaje a Europa. Es un llamado de atención para el jefe del bloque de UP, José Mayans. De todos modos, sí suscribieron el pedido de sesión los otros dos santiagueños de en la Cámara alta: Gerardo Montenegro y José Neder.

¿Llegan?

En el bloque UP del Senado hay expectativa en aprovechar la bronca de los partidos provinciales y sumar los cuatro votos que faltan para llegar al cuórum. Descuentan que tendrán la colaboración de Mónica Silva (Río Negro) y confían en la neuquina Lucila Crexell, quien fue parte de Juntos por el Cambio y esta semana confirmó que trabajará con su gobernador, Figueroa.

Los dos votos que faltarían para alcanzar los 37 del cuórum son motivo de arduas negociaciones. Hasta la semana pasada, la expectativa del debate por la ley ómnibus tenía los teléfonos apagados en el Senado. Con el fracaso de la sesión, empezaron a encenderse. Un caso fue el de la dupla misionera, compuesta por Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Le habían anunciado a sus pares de UP que, si el texto final del proyecto de Milei contemplaba sus demandas, harían buena letra con la Casa Rosada por un buen tiempo. No ocurrió.

Santa Cruz tiene otra dupla en la Cámara alta (Natalia Gadano y José Carambia), que trabajó con el diputado José Garrido para obtener beneficios de la mega ley. Se quedaron con las manos vacías. El otro bloque que el peronismo empezó a sondear es Unidad Federal, integrado por Alejandra Vigo, esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; y dos exmiembros de UP, cuando se llamaba Frente de Todos: el correntino Carlos Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider. Este último estaría decidido a participar de la sesión para rechazar el decretazo si Villarruel la convoca. Vigo ofició de aliada en las reuniones de comisión que participó y es un misterio si cambiará de actitud a partir de la pelea de Milei y su gobernador, Martín Llaryora. Es un escenario nuevo.

Los movimientos del Senado son seguidos de cerca por Germán Martínez, jefe de la bancada de UP en Diputados. Tiene decidido no pedir sesión para tratar el DNU hasta que no sea rechazado en el Senado. Si eso ocurre, le tirará la presión al resto de la oposición que se expresó en contra del decretazo, pero evitó moverse para que sea derogado, como la UCR y Hacemos Coalición Federal. Varios miembros de esas bancadas votaron en contra los artículos de la ley ómnibus que motivaron a Milei a cancelar el debate. No está claro si están dispuestos a repetir esa conducta.