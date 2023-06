Su presencia en el lugar, interpretan, no sólo evitó lo que parecía un hecho consumado: también le permitió liberarse de la pesada obligación de seguir el dictado de asesores de Buenos Aires puestos a su lado por el propio Larreta. A partir de ese momento, Juez hilvanó una serie de acciones, desde un incremento en la presencia en los medios hasta reuniones con el establishment, que permiten a su equipo decir que están transitando "las mejores semanas de la campaña".

La percepción aún no medida, pero presentada con certidumbre, les deja relativizar estudios que indican desventaja en intención de votos ante Martín Llaryora, el candidato cordobesista. Con renovados bríos, el senador concentrará acciones en la Capital durante la última semana proselitista. Aseguran, se trata de algo planificado, no de una reacción. “Siempre terminamos la campaña en la ciudad, no estamos abajo. Es una estrategia que el gobierno empezó cuando se dio cuenta que estaba complicado”, insisten.