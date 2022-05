García Elorrio: “Juntos por el Cambio no es ni será nuestra coalición”

CÓRDOBA (Corresponsalía) La incorporación de Encuentro Vecinal a una versión cordobesa de Juntos por el Cambio (JxC) navega en dirección contraria a las expectativas depositadas por la dirigencia que pergeña un entramado opositor de mayor robustez para disputar la gobernación en 2023. A solo dos meses de la primera reunión de integración formalmente convocada, impulsada por la conducción local de la Coalición Cívica con el beneplácito de las otras partes de la alianza, la fuerza vecinalista se encuentran lejos de cualquier acuerdo.

Sin apuros, los referentes de Encuentro siguen perfilando candidaturas propias que se ajusten al molde de un partido con una identidad definida. Aunque por lo bajo señalen el amanecer del próximo año como horizonte, saben también que el porcentaje de votos que acumulen, en tiempos de crecimiento de las visiones hacia derecha, pueden resultar decisivos para el fortalecimiento del espacio, mucho más allá de la disputa entre dos coaliciones con las que acumulan históricas diferencias: el schiarettismo y el viejo Cambiemos. Justamente, los vasos comunicantes entre esos dos universos alimentan la desconfianza del vecinalismo.

Entrevistado por Letra P, Aurelio García Elorrio, referente del espacio, ratifica que aún pesan los reparos oportunamente expresados antes del convite. Reafirmando su desinterés por sumarse a una alianza que replique referencias nacionales, asegura que su búsqueda no ecualiza con la frecuencia cambiemista.

-Han transcurrido dos meses desde la primera reunión. ¿Cómo continúa el proceso de integración de Encuentro Vecinal a JxC en Córdoba?

-Hasta el momento no hemos tenido otra reunión. Sigue nuestra voluntad de diálogo, pero no para integrarnos con JxC, sino con un frente provincial que asegure la alternancia en Córdoba. No obstante, lo que voy advirtiendo es que no se va a concretar. Parece no estar allí lo que estamos buscando.

-¿Encuentro Vecinal sigue trabajando con candidaturas propias?

-Como lo ha hecho en 10 elecciones anteriores, sigue trabajando en presentarle a los cordobeses sus propuestas, con un equipo de cuadros con preparación y voluntad política. Si se llamara a elecciones en un mes, tenemos nuestras propias listas en condiciones de competir. Tenemos un proyecto claro para la provincia y la ciudad.

-¿Maneja plazos para la definición de tal integración a la alianza?

-No esperamos ni apuramos nada. Trabajamos esforzadamente para presentar a los cordobeses una propuesta superadora. Nuestros tiempos son solo nuestros y los administraremos nosotros.

-En JxC existe un consenso sobre no apurar las definiciones de precandidaturas.

-No puedo opinar sobre las decisiones internas de un espacio al que no pertenezco, ni creo que pertenezcamos, porque no vamos en búsqueda de JxC sino de un frente político provincial.

-Repite que no quiere sumarse a Juntos por el Cambio, sino participar de un frente opositor. ¿Por qué?

-Para Córdoba sería muy buena la alternancia en el gobierno, para lo cual resultaría beneficioso constituir un frente opositor, pero nuestro partido tiene un perfil definido y un lugar propio en la política cordobesa. Pensamos que podemos aportar más manteniendo esa identidad dentro de un frente, con un acuerdo programático y de gobernabilidad, no como una mera cooperativa electoral.

-¿Qué opina sobre la posibilidad de incorporar a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, a esa alianza?

-Le deseamos a la gente de Milei que tenga éxito, porque hay cordobeses que creen en ello y a nosotros nos interesan los cordobeses, pero lo que nosotros buscamos es una construcción de consenso y está claro que no es su metodología.

-¿Mantiene su idea de que el armado local de ese frente prescinda de referencias nacionales?

-Absolutamente sí. Las diferencias y acuerdos que se dan entre los referentes de partidos nacionales poco tienen que ver con la realidad provincial. Incluso desconocen lo que han sido estos casi 24 años de padecimiento con los gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.

-¿Las tensiones en el armado responden a cuestiones ideológicas o hay también especulaciones en torno al rol de cada partido hacia el futuro?

-No tengo nada que opinar de la diferencias o criterios que dividan o no a los integrantes de JxC porque no es ni será nuestra coalición.