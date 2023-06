La campaña de Llaryora: Schiaretti delega en Seita el control del minuto a minuto

Somos un equipo de gestión, somos la propuesta de una #Córdoba que quiere ir para adelante, sin grietas, unidos, tirando para el mismo lado: hacia el #progreso de los cordobeses. Ustedes pueden ver todo lo que hemos hecho. ¡Seré un instrumento para que Córdoba no pare! pic.twitter.com/65Dwy1OSUe

Factor Capital

“Llaryora quiere 50 puntos en la Capital”, confiesan sus alfiles. Su jefe está atento a las movidas de Juez en los barrios. “Yo soy como la humedad, una vez que me meto, no me sacás más”, les dice a su tropa el líder del Frente Cívico para ratificar su convicción de que puede achicar diferencias en un bastión que le es adverso.

El último análisis que surge de la usina de Seita le dice a Llaryora que le faltan ocho puntos para llegar al objetivo de máxima en la ciudad que gobierna. Aquí, y siempre según el pool de estudios citados, aventajaría a su rival de JxC por 16 puntos.

Dejar la vara alta en la ciudad es necesario para pensar en la campaña de Daniel Passerini, el candidato a intendente por el oficialismo en la capital. Aquí el optimismo es más moderado. El radical Rodrigo de Loredo, hoy, sigue picando en punta. El último promedio que maneja el Panal marca 32 a 27, con desventaja para el médico delasotista.

La conclusión que sacan, contemplando escenarios menos optimistas, es la siguiente: si Llaryora gana por más de cinco puntos la Capital en la ronda provincial, la competitividad del lustosista seguiría intacta; en cambio, con ocho puntos de diferencia, dicen, “tenemos resuelto el 23 de julio”.

Está bastante claro que De Loredo no les permitirá bajar la guardia ni un segundo en la pulseada capitalina de julio; incluso, sugiere que la necesidad de cuidar la Capital es una respuesta anticipada a la instalación del radical, que a la avanzada que el juecismo promete para el sprint final.