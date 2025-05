Ampliación de la Corte Suprema: Karina Milei frustró un acuerdo para dictaminar y se prolonga el debate

Es que el plenario no fue convocado de manera “informativa” y los bloques con proyectos presentados podrían sumar mayorías para despachar. Antes de la reunión, referentes del oficialismo advirtieron esa laguna reglamentaria y llamaron a partidos aliados para advertir que no iban a tolerar que se pasen dictámenes a la firma.

Romero estaba dispuesto a negociar rápido un texto de consenso y dejar sentado el acuerdo para completar el tribunal. Su nexo con la Rosada también es Lule. “Debería surgir un consenso para dictaminar y que haya una solución. No son proyectos jurídicos: son políticos, porque contemplan la cobertura de los cargos. La Corte tiene tres miembros y necesita conjueces. No hay seguridad jurídica”, se molestó el salteño.

La nueva Corte Suprema

Romero, que integra el bloque Provincias Unidas, se movió estas semanas para avanzar en un acuerdo, que incluya a UP, LLA y los partidos provinciales. Quedarían al filo de los dos tercios en el Senado, junto a los naturales aliados de LLA, que este miércoles se mostraron ajenos a las conversaciones.

El PRO no tuvo expresiones y la UCR, a través de su jefe Eduardo Vischi y del díscolo Pablo Blanco, no expuso apuro por aumentar los miembros de la Corte. "Está bueno el debate de la ampliación, pero que no sea para resolver los problemas políticos, sino lo de las instituciones", sostuvo el correntino.

José Mayans, jefe de UP, contó que "está dispuesto a reparar lo que haya que reparar" en la Corte, pero exigió la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "Lo hemos escuchado decir cualquier barbaridad del parlamento", recordó el formoseño. El funcionario, además, sería quien defina los nombres de los próximos candidatos a ocupar el máximo Tribunal, previo acuerdo con Karina.

Mayans aprovechó la ocasión para atacar a los tres miembros de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. "No están a la altura de las circunstancias porque una de sus funciones es aplicar la Constitución y lo que ha hecho esta Corte es la violación permanente de la Constitución Nacional”.

Vigo prometió volver a convocar en las próximas semanas e intentará que Cúneo Libarona y otros funcionarios den la cara. En los próximos días pasarán las citaciones, aunque antes necesita el aval de Pagotto, enlace con el Poder Ejecutivo. El riojano pidió estirar los tiempos. "Hay que escuchar todas las voces y, después, el Senado tendrá la palabra final", fue su propuesta.

Nuevos jefes

Como explicó Letra P, la negociación por la ampliación de la Corte fue habilitada por Karina Milei, quién de esa manera involucró por primera vez en las negociaciones judiciales. Hasta el año pasado, estos temas los monopolizaba Santiago Caputo, quien tuvo a cargo las gestiones por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para el máximo tribunal.

Ambos fueron rechazados luego de que aceptaran asumir por decreto, trámite que sólo completó García-Mansilla. Mayans recordó que Lijo podría haber tenido dos tercios para ser juez de la Corte si había una negociación que Caputo nunca aceleró.

Romero sostuvo que no tiene sentido ampliar la Corte si no se logra acuerdo para completarla. "De nada sirve aprobar una ley si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los dos tercios. En algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos”, exigió. La negociación está en su fase inicial.