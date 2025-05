El cristinismo dice que la tropa de Axel Kicillof boicotea la unidad

Las negociaciones entre las tres principales patas del peronismo están interrumpidas desde hace más de un mes y, hasta ahora, no hay señales de reanudación. En la reunión del Consejo del PJ, encabezada por CFK este martes, se volvió a criticar el desdoblamiento de la elección y se responsabilizó al mandatario bonaerense por una eventual derrota. En La Plata descartan modificar la fecha electoral y aguardan las señales que pueda dar Kicillof en el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , previsto para el próximo sábado.

“No se entiende qué están haciendo, parece que están boicoteando cualquier posibilidad de unidad”, dijo a Letra P un dirigente alineado con CFK. Se refiere, en particular, a los dichos de Carlos Bianco y Andrés Larroque , dos funcionarios clave en la mesa política del gobernador.

Desde La Cámpora comparten la preocupación. “Están subidos a una moto de la que no se pueden bajar y ya no les interesa la unidad”, señaló un referente del espacio que lidera Máximo Kirchner. Según indicó, Cristina considera imprescindible un peronismo unificado para enfrentar a La Libertad Avanza y al PRO, que competirán en tándem en el distrito bonaerense. “A ella no le da lo mismo ganar o perder”, enfatizó.