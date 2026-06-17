Dante Gebel expande Consolidación Argentina en el interior de Buenos Aires mientras sigue de gira por el mundo

Dante Gebel con Luis Novaresio

Dante Gebel sigue de gira por el mundo con su show PresiDante y no pisará la Argentina hasta fin de año. Sin embargo, el espacio que impulsa su eventual candidatura presidencial avanzó esta semana sobre el interior de Buenos Aires: Consolidación Argentina confirmó su llegada a Balcarce, el cuarto distrito de la provincia donde el armado toma forma en tierra adentro.

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La llegada al partido del interior bonaerense es la más reciente de una serie de movimientos territoriales que en las últimas semanas aceleró el armado en la provincia. La agrupación, que cuenta entre sus impulsores nacionales al sindicalista Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y al legislador porteño Eugenio Casielles, señaló que la iniciativa en esa ciudad serrana de la Quinta sección surge para promover "una construcción política basada en el diálogo, el respeto y la búsqueda de consensos".

La expansión del armado del pastor en Buenos Aires El patrón de expansión tiene hasta ahora un eje claro. El crecimiento de Consolidación Argentina en el territorio bonaerense se alimenta, sobre todo, de dirigentes que abandonaron La Libertad Avanza (LLA). En abril, el concejal Luis Vivas dejó el bloque libertario en Villa Gesell para armar un monobloque bajo el sello gebelista. Lo mismo hizo en Mar Chiquita la concejala Patricia Heltner, quien dijo sentirse "decepcionada, defraudada y estafada" por el partido de los Milei, y se sumó el ex candidato a intendente local Cristian León, que opera como armador territorial del espacio en la Quinta Sección Electoral.

gebel predicador Dante Gebel, referente del evangelismo que aspira a la Casa Rosada La tendencia llegó al conurbano a principios de junio, cuando la concejala Mariana Huber, ex jefa del bloque libertario en Escobar, anunció su salida de LLA y la conformación de un monobloque alineado con Consolidación Argentina. "No me corro de los valores; me acerco a la gente", escribió Huber en el comunicado que acompañó su decisión. Su incorporación convirtió lo que algunos leían como un hecho aislado en la confirmación de una tendencia que inquieta al armado bonaerense de LLA, conducido por Sebastián Pareja.

Referentes a nivel nacional A nivel nacional, el espacio tiene presencia confirmada en varias provincias y el pasado 27 de mayo realizó un encuentro en Victoria, partido de San Fernando, con referentes políticos, sindicales y territoriales. Entre los oradores estuvo Fernando Ruarte, integrante de la Mesa Provincial de Consolidación Argentina y dirigente de SETIA con anclaje en la CGT Zona Norte, quien planteó "la importancia de defender el empleo, la producción nacional y el trabajo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanteGebelOk/status/2066937996168007752?s=20&partner=&hide_thread=false ¡SOMOS RIVER EN TIJUANA!

Entregamos cientos de bolsas de alimentos en el Ejido Ojo de Agua, en Tijuana, México, una comunidad con familias de escasos recursos.

La zona está compuesta principalmente por familias trabajadoras de bajos ingresos que dependen de empleos en… pic.twitter.com/cQO22aOdQn — Dante Gebel (@DanteGebelOk) June 16, 2026 El problema central del proyecto sigue siendo el mismo desde el inicio: Gebel no confirmó su candidatura. El pastor evangélico le comunicó a la mesa de Consolidación Argentina que tomará una decisión después del Mundial, descartó competir en una interna dentro del peronismo y rechazó armar un frente electoral con otras fuerzas opositoras. La gira PresiDante lo mantiene fuera del país hasta, al menos, mediados de noviembre: su última fecha programada es el 19 de noviembre en Miami. Un eventual regreso a la Argentina no llegaría antes de diciembre, según el cronograma público. El espacio construye, mientras tanto, sin su figura presente.