Ley ómnibus: Javier Milei sacó al Banco Nación de las empresas a privatizar para tener dictamen

Como anticipó Letra P , no estaban los votos para privatizar la entidad financiera y el plan se desactivó. También se eliminaron capítulos de defensa de la Competencia. La UCR y Hacemos Coalición Federal sumaron} como disidencia la necesidad de incorporar el impuesto al tabaco, que tratarán de anexar al texto en la sesión que se convocaría el lunes.

El debate se realizó en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asunto Constitucionales y Presupuesto. Aunque hubo modificaciones hasta último momento, no se evitaron disidencias.

El despacho de mayoría tuvo 61 firmas. La Libertad Avanza tuvo la adhesión sin matices del PRO. La UCR, Innovación Federal (partidos provinciales) y la mayoría de Hacemos Coalición Federal (HCF) firmaron en disidencia. Aunque hubo dos radicales ( Fernando Carbajal y Pablo Juliano ) no adhirieron y anticiparon que votarán en contra.

La Coalición Cívica; el socialismo y Margarita Stolbizer -que están en HCF- presentaron dictámenes propios. El lilito Juan López, anunció que no impedirá la ley, aunque le pidió a Milei hablar menos. “El presidente juega con la idea del autoboicot. Tal vez no crea que no pueda gobernar con las herramientas que le damos”, chicaneó.