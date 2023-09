Cristina Kirchner quiere tratar el pliego de la jueza Figueroa y peligra la reforma de Ganancias

En declaraciones a C5N, Mayans sostuvo que ”los 75 pliegos pasaron por audiencia pública en el Senado, no tuvieron objeciones ni impugnaciones". Otro argumento del oficialismo es que hay antecedentes de magistrados y magistradas que ejercieron con más de 75 años a la espera de ser ratificados en el Senado. En todos los casos, el trámite de su prórroga estaba iniciado.

Del resto de los pliegos (que proponen jueces, fiscales y defensores oficiales) hay 28 dictaminados el año pasado , algunos con respaldo de Juntos por el Cambio, que luego decidió no tratar ninguno, con la esperanza de ser gobierno en diciembre y revisarlos. Es un uso y costumbre en los años electorales. Como parte de esa estrategia, este año no votó los otros 47 que se aprobaron con la mayoría oficialsita que hay en la comisión de Acuerdos. Figueroa era uno de ellos.

Pero el debate de la próxima sesión girará en torno a Figueroa, quien cuando expuso en el Senado negó cualquier vínculo con la vicepresidenta. El último intento para aprobar su pliego fue el 3 de agosto y se frustró porque se resistió a viajar a Buenos Aires el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien hasta el año pasado fue un aliado permanente del oficialismo.

Sin él, a las autoridades del Frente de Todos no les fue posible llegar a las 37 bancas necesarias para el cuórum. A las 31 propias , había sumado la ayuda de dos aliadas habituales (la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega) y tres exoficialistas que en febrero armaron el bloque Unidad Federal, junto al a cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti. Eran María Eugenia Catalfamo, Edgardo Kueider y Guillermo Snopek.

Los dos últimos habían pedido algunas condiciones que fueron cumplidas: el entrerriano quería el dictamen de un proyecto para bajar los impuestos a la energía; y el jujeño la intervención del PJ de su provincia. Weretilneck era el voto 37, pero se negó a colaborar, molesto porque su partido local, con el que gobierna la provincia, enfrenta al kirchnerismo en la elección de diputados nacionales.

Con el triunfo de La Libertad Avanza en las primarias, que golpeó a todos por igual, la negociación se retomó en otros términos. Sin embargo, los voceros de Weretilneck insisten en que no votará el pliego de Figueroa, por oponerse a la extensión del mandato cumplida la edad límite. El mandatario electo sí está dispuesto a aprobar los otros 74 pliegos.

Las autoridades del oficialismo encargadas de negociar estudian variantes. Una sería que Weretilneck permita el cuórum y vote en contra, para que haya empate y Cristina Kirchner aporte el voto decisivo. El rionegrino, según pudo saber Letra P, estaría estudiando el costo político de esa decisión. Si define no dar cuórum, la sesión podría caerse, a no ser que la vice se decida a desechar el pliego de Figueroa. El otro senador que CFK busca recuperar es el correntino Carlos Espínola, el cuarto exoficialista que en febrero se fue a Unidad Federal. Por ahora, no dio señales de querer ayudar.