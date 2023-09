La Cámara de Casación Penal podría revocar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner ( CFK ) y los de sus hijos, Máximo y Florencia en la causa Hotesur - Los Sauces . Se trata de un expediente sensible para la vicepresidenta, en el que está acusada, junto a los empresarios Lázaro Baéz y Cristobal López , de realizar maniobras de millonarias de lavado de dinero a través del alquiler de hoteles y departamentos.

Figueroa, identificada con la asociación Justicia Legítima, peleó hasta el último minuto para mantenerse en la Cámara. Especuló con lograr un nuevo acuerdo en el Senado que le diese una temporada más en la Justicia. No pudo. Sin embargo, antes de irse, Figueroa dejó un borrador con su voto en una caja fuerte de su despacho. “El pronunciamiento no es válido porque no integra más el tribunal”, explicaron a Letra P en el primer piso de Comodoro Py.