JxC celebró que la Corte desplazó a Figueroa y apuesta a bloquear otros 74 pliegos

Cristina Fernández de Kirchner presionó para la continuidad de la camarista que instruye la causa Hotesur-Los Sauces, donde se investiga a la vicepresidenta por supuesto lavado de activos junto a sus hijos. Intentó sesionar dos veces, pero no tuvo cuórum. Weretilneck no fue en ambas ocasiones y anunció que no votaría el pliego, por lo que alcanzar una mayoría no sería posible para el oficialismo.