Corrientes: el PJ piensa en 2025 con Camau Espínola otra vez en el centro de la escena

Distinto de sus pares del bloque Unidad Federal, Camau no tiene una fuerte ascendencia en el peronismo correntino. Es su espacio, pero no expresa la pertenencia partidaria del entrerriano Edgardo Kueider ni el poder interno que expone la cordobesa Alejandra Vigo. Sin embargo, es el referente opositor que mejor mide en Corrientes y el que se posiciona de mejor manera en la antesala de cada proceso electoral. En 2025 no parece ser la excepción.