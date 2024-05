Ley ómnibus XS en el Senado: quiénes están a favor y quiénes en contra

Live Blog Post

Corpacci votaría en contra de la ley ómnibus XS pese al pedido del gobernador Jalil

La senadora catamarqueña de Unión por la Patria (UP) se diferenció del gobernador de Catamarca y afirmó: "Seguramente no acompañe (el proyecto), es muy probable".

"La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no, sería prevaricato. Siempre dije que quiero que entre al Senado; quiero sentarme y leerla, porque no la tenemos en nuestras manos. Es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos", explicó Corpacci en Radio 10.

Como contó Letra P, las declaraciones de la exgobernadora se contraponen con las expresadas por Raúl Jalil, quien había pedido acompañar la ley ómnibus XS en el Senado para "darle al Presidente las herramientas" que necesita para gobernar.